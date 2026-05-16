La reconocida periodista y presentadora barranquillera, Diva Jessurum, ha compartido un crudo y honesto relato sobre los episodios más oscuros de su vida personal en el podcast ‘Geniales y mayores que yo’, conducido por Vanessa de la Torre. Durante la conversación, Jessurum detalló cómo enfrentó una traición económica por parte de su exesposo, la pérdida de dos embarazos y el diagnóstico de un cáncer agresivo, realidades que mantuvo alejadas del ojo público durante años.

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Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación de los motivos que llevaron al fin de su matrimonio. Jessurum, quien ha sido una figura central de la farándula nacional en canales como Caracol y RCN, explicó que la deslealtad no fue de carácter sentimental, sino financiera.

“Mi matrimonio se acabó por una deslealtad por parte de quien fuera mi pareja... Cobró unos cheques a mi nombre, se quedó callado y no dijo nada”, afirmó la periodista.

Según su relato, a pesar de su entrega total a la relación, descubrió que su entonces esposo realizaba movimientos bancarios sin su consentimiento. Al ser cuestionado sobre el destino del dinero, el hombre no ofreció explicaciones claras. Jessurum enfatizó que decidió hacer pública esta situación para contrarrestar la imagen de “mujer difícil” o “bruja” que algunos sectores del público le han atribuido, aclarando que fue ella la víctima de un abuso de confianza económica.

La presentadora de programas como Se Dice de Mí y Expediente Final también abordó un tema profundamente doloroso: la pérdida de dos hijos en gestaciones que no llegaron a término. Jessurum relató que sufrió dos abortos espontáneos. El primero ocurrió durante su matrimonio y el segundo en una relación posterior con un colega del medio televisivo.

Sobre este último episodio, la comunicadora lamentó la falta de apoyo emocional que recibió de su pareja de aquel entonces. Relató que, apenas dos días después de perder al bebé un 31 de diciembre, su pareja decidió irse de fiesta a Cartagena, dejándola sola durante el proceso de recuperación física y emocional. Esta acumulación de decepciones la llevó a tomar la decisión de permanecer soltera durante los últimos seis años, priorizando su paz mental.

La salud fue otro pilar de la entrevista. Diva describió cómo, en el punto más alto de su carrera profesional, fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en etapa dos. La noticia llegó tras varias consultas médicas fallidas donde le aseguraron que sus molestias eran cambios hormonales propios de la edad.

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Incluso después de una biopsia, los resultados iniciales le daban un 97% de probabilidad de no tener nada. Sin embargo, un análisis más profundo confirmó la enfermedad. Jessurum recordó con precisión el impacto del momento: “Iba manejando mi carro... y ahí me estrellé”. A pesar del choque emocional y físico, decidió llevar su tratamiento en absoluto secreto para evitar que su situación fuera objeto de lástima o de burlas por parte del público.

Diva Jessurum no solo es una figura mediática; en 2025 fue reconocida en la Universidad de La Sorbona como Personalidad del Año en Comunicaciones. Con cinco décadas de vida, la barranquillera asegura sentirse en su mejor momento, con la madurez necesaria para emprender nuevos proyectos y la “vitalidad de una mujer de 35”.