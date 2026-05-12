A través de varias publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora colombiana Diva Jessurum ha dejado en evidencia la cercana relación de amistad que logró construir con el fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez.

En distintos mensajes, fotografías y videos publicados en redes sociales, la comunicadora ha recordado algunos de los momentos que compartió junto al artista, reflejando el cariño, la admiración y la confianza que existía entre ambos fuera de los escenarios y las cámaras.

A ritmo de Diomedes Díaz, Bad Bunny confirma su amor por Colombia y lanza promesa: “Nos veremos pronto”

Por eso, el pasado 10 de mayo sorprendió a sus seguidores con un estremecedor mensaje tras cuatro meses de su muerte, donde reconoció que la ausencia del cantante la ha marcado más de lo que imaginó.

“Han pasado 4 meses sin ti Yeison Jiménez y todavía no quiero cerrar el álbum de fotos que tengo contigo", escribió inicialmente en su publicación.

Y agregó: “Te extraño más de lo que imaginé. Porque hay personas que no solo dejan recuerdos, dejan rutinas, silencios y pedazos de uno mismo”.

Según escribió Diva Jessurum, las fotografías que aún guarda junto al artista se han convertido en una especie de refugio emocional, una manera de regresar a esos momentos en los que fueron felices.

A través de esos recuerdos, mantiene viva la conexión con quien compartió tantos instantes especiales. Por eso, confesó que, aunque intenta aceptar que todo ya pasó, todavía hay días en los que la ausencia pesa con la misma intensidad.

“Aunque intento convencerme de que ya pasó, hay días en que tu ausencia sigue doliendo igual. Cuatro meses…y todavía hay canciones, momentos y noches", concluyó la presentadora que, como homenaje a Jiménez, entrevistó a su esposa Sonia Restrepo y familiares para el programa ‘Expediente final’.

En este episodio los seres queridos más cercanos al artista recordaron cuáles fueron sus últimas conversaciones, durante el 9 y 10 de enero, fecha en la que se presentó la tragedia que generó una profunda conmoción entre sus seguidores, colegas y amigos.

Dua Lipa interpuso millonaria demanda contra famosa marca de tecnología: se reveló el motivo

Desde entonces, Diva Jessurum ha utilizado sus plataformas digitales para rendir homenaje al cantante, compartiendo emotivos recuerdos y mensajes con los que ha expresado el vacío que dejó su partida, además de destacar el legado musical y su relación de amistad.

Además, en el cumpleaños de su esposa, le dedicó un emotivo mensaje como muestra de apoyo en medio de la difícil etapa que atraviesa junto a sus tres hijos. “Yeison te diría que te ama… profundamente, eternamente. Que fuiste su hogar, su lugar seguro, su historia más bonita", escribió el pasado 3 de mayo.