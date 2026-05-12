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Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 12 de mayo

El famoso entregó los mensajes para todos los signos en el inicio de la segunda semana del quinto mes del año.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

12 de mayo de 2026 a las 7:37 a. m.
Niño Prodigio, astrólogo dominicano.
Niño Prodigio, astrólogo dominicano. Foto: Instagram @ninoprodigio

Con un mensaje cargado de simbolismo y espiritualidad, El Niño Prodigio volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar sobre la energía que rodea el 12 de mayo de 2026. A través de su cuenta de Instagram, el astrólogo aseguró que esta fecha tendría un peso especial dentro del calendario astral y estaría marcada por movimientos importantes a nivel emocional y espiritual.

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Según explicó, la jornada llega acompañada de una vibra intensa que favorece la toma de decisiones clave y el cierre de etapas que ya cumplieron su propósito. Más que enfocarse en la incertidumbre del futuro, su mensaje invita a dejar atrás cargas emocionales, iniciar una transformación interna y abrir espacio para nuevas oportunidades de crecimiento personal.

Fiel a su estilo, el vidente se aparta del horóscopo tradicional enfocado únicamente en cada signo zodiacal. Su interpretación se basa en los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, desde donde analiza una energía colectiva que, según sus lecturas, puede impactar al mismo tiempo a distintos grupos de personas.

Horóscopo del 12 de mayo de 2026

Aries, Leo y Sagitario (fuego)

“Hoy no se trata tanto de avanzar, sino de sentir, recordar y reconectar con lo que te habita. En ese viaje interno encontrarás respuestas, renovación emocional y una conexión más profunda con tus raíces”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“El bienestar llega cuando te permites disfrutar más, ya sea a través del amor, la amistad o pequeños cambios en tu rutina. Hoy descubres que relajarte también es una forma de abrirte a las oportunidades”.

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

“Tu poder está en lo que generas en los demás. Desde la empatía, la armonía y la generosidad, tus acciones tienen impacto. Hoy es un día para conectar, inspirar y entender que dar es una forma de crecer”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

“La intuición marca el rumbo. Si bajas el ritmo y te dejas guiar, aparecen señales, oportunidades y momentos de conexión profunda. Hoy tu alma sabe hacia dónde ir, solo necesitas confiar”.