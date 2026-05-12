La respuesta del representante de Franco Armani sobre la posibilidad de volver a Atlético Nacional: ilusión total

El arco de Atlético Nacional podría tener una revolución en próximas semanas y una cara bastante conocida y campeona estaría de vuelta. Para el segundo semestre de 2026 y pensando en la participación internacional en el 2027, el equipo verde se está adelantando y tendría conversaciones para firmar la vuelta de su ídolo argentino, considerado uno de los arqueros más grandes de la historia del fútbol colombiano.

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Rumor que surgió desde la prensa argentina y va tomando forma a ser algo oficial o al menos entablar las charlas y mirar las posibilidades. Todo estaría apuntando a que Franco Armani saldría de River Plate en el próximo mercado, pese a que el jugador habría dicho que su deseo era retirarse en el club ‘Millonario’, donde también es un ídolo.

Pero en Atlético Nacional no lo olvidan y también sueñan con un ‘último baile’ con la camiseta verde y ojalá en una Copa Libertadores. El primero en sacudir los rumores fue el periodista Hernán Castillo en Love/st desde Argentina. El comunicador dio detalles e incluso habló de que el regreso de Armani al Rey de Copas sería porque David Ospina estaría pensando en el retiro, aunque surgió la opción de firmar en el fútbol uruguayo.

“Por más que se enoje el señor representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos partidos, o un partido de Armani en River, sea la semana que viene en Copa Libertadores”, afirmó Hernán Castillo en el espacio referenciado.

Franco Armani cuando prestaba sus servicios a Atlético Nacional. Foto: LatinContent via Getty Images

Pareciera que sería el momento ideal para Armani en Nacional, primero porque ya su lugar en la Selección Argentina hace rato quedó vacante y porteros que militan en Europa se pelean la titular en el Mundial 2026 con Dibu Martínez. A eso se agrega que Franco está condenado a la suplencia en el club Millonario ante la titularidad de Santiago Beltrán, inscrito en la prelista de 55 de Argentina para la Copa del Mundo.

Respuesta del representante de Franco Armani

El periodista Alexis Rodríguez expuso la respuesta del representante de Franco Armani, Nicolás Petrópulos, donde deja la puerta abierta y se enciende la ilusión en la hinchada de Atlético Nacional.

“Si viniera Nacional después de junio lo escucharíamos y evaluaríamos la posibilidad junto a Franco y su familia”, le dijo el representante al periodista colombiano.

Pantallazo X Foto: @alexisnoticias

Así se va formando la posibilidad de Armani en Atlético Nacional, luego de unos años de pura historia con el equipo verde, a tal punto de convertirse en uno de los máximos ídolos del club verdolaga en la historia. Conquistó 13 títulos oficiales con el verdolaga.

Palmarés de Franco Armani en Atlético Nacional

Títulos Internacionales (2): Copa Libertadores (1) 2016. Recopa Sudamericana (1) 2017.

Títulos Nacionales (11): Liga Colombiana (6): 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I. Copa Colombia (3): 2012, 2013 y 2016. Superliga de Colombia (2): 2012 y 2016.