Primera selección nacional que anuncia a sus 26 convocados para el Mundial 2026: una figura de Europa en lista

El equipo de Europa Oriental, que dio el golpe tras dejar sin Mundial a la Selección Italia en el repechaje de la UEFA, ya anunció el grupo de 26 jugadores para la Copa del Mundo. El veterano delantero Edin Dzeko, de 40 años de edad, será el líder de la Selección de Bosnia.

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El anuncio del técnico Sergej Barbarez fue oficial desde Sarajevo. El experimentado atacante del Schalke 04, que también jugó en el Manchester City e Inter de Milán, comanda una rejuvenecida lista de 26 jugadores que esperan seguir con las sorpresas desde el grupo B donde el cabeza de serie es Canadá y complementan Qatar y Suiza.

“Sigo impulsado por esa sensación que nació sobre el césped al final del partido contra Italia y sigo muy aferrado a ella desde entonces”, declaró Barbarez en una rueda de prensa en Sarajevo.

Los bosnios se clasificaron para el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, al derrotar a finales de marzo a Italia, en la repesca europea, en la tanda de penaltis, tras un 1-1 en el tiempo agregado (4-1 en los penales).

Edin Dzeko contó dura anécdota con sus amigos de niño mientras jugaban fútbol en Bosnia. Foto: AFP

Esa derrota retumbó como un trueno en Italia. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina; el mánager de la Azzurra, Gianluigi Buffon; y el seleccionador, Gennaro Gattuso, dimitieron tras ese encuentro en Zenica, en el centro de Bosnia.

“Esa cohesión es la base de todo. Somos conscientes desde el principio de que solo así puede funcionar”, explicó el DT de Bosnia con mucha alegría de por medio y quien tomó las riendas de la selección en abril de 2024.

El plan de Bosnia en el Mundial 2026

El exdelantero y excapitán de la selección asumió este papel sin experiencia como entrenador. Bosnia logró su segunda clasificación para una Copa del Mundo, tras la de Brasil 2014, en la que fue eliminada en la fase de grupos.

Disputará su primer partido el 12 de junio en Toronto contra la anfitriona Canadá. Luego se enfrentará, en el Grupo B, a Suiza y a Catar.

Su cuartel general estará en Salt Lake City, estado de Utah, Estados Unidos, adonde los bosnios viajarán tras el primer partido, anunció el seleccionador.

“Mi deseo es llegar a julio (a la fase posterior a los grupos) y después ya veremos”, dijo Barbarez, quien ha convocado a un gran número de jugadores jóvenes, “los chicos que serán la columna vertebral del equipo durante los próximos diez años”.

Pero su líder será Dzeko, con una extensa trayectoria que incluye haber logrado el ascenso a la Bundesliga con el Schalke.

Los 26 convocados de Bosnia