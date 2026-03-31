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Bosnia y Herzegovina da batacazo y elimina a Italia en el repechaje: este será su grupo en el Mundial 2026

Un verdadero partidazo se vivió en el Stadion Bilino Polje, con Bosnia ejerciendo de local ante Italia en el duelo definitivo del repechaje a la Copa Mundial 2026.

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Redacción Deportes
31 de marzo de 2026, 4:37 p. m.
Bosnia vs. Italia por el repechaje al Mundial 2026.
Bosnia vs. Italia por el repechaje al Mundial 2026. Foto: UEFA via Getty Images

Tras empatar 1-1 en 120’ de partido, Bosnia se impuso por 4-1 en penales sobre la selección de Italia, en el repechaje, y se clasificó al Mundial 2026. Se trata de una gesta histórica para los bosnios, pero el alargue de la sequía para los italianos.

Desarrollo de los 90′

Italia se fue adelante en el marcador al minuto 15′ del primer tiempo. Moise Kean aprovechó un error tras la mala salida del portero de Bosnia, Nikola Vasilj, y colocó el 1-0 que puso a soñar a Italia con la hazaña.

Aunque así se fueron al descanso, con ese 1-0 a favor de Italia, la Azzura quedó en preocupación porque le expulsaron a su defensor Alessandro Bastoni sobre los 42′. Esto dejaba aún más con vida a Bosnia de cara al cierre.

En un segundo tiempo luchado, con idas y vueltas de ambos conjuntos, llegó el golpe de Bosnia. Corrían los 79′ cuando Haris Tabaković puso el empate 1-1 y el estadio completo estalló en júbilo. Ese empate los mandó a tiempos extra.

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Tiempos extra

No hubo tregua de ningún lado. Primero avisó Bosnia y, desde ahí, arrancaron las ofensivas italianas tratando de contrarrestar los ataques rivales. Era un ida y vuelta, con varias variantes en ambos países, pero un juego muy luchado.

El primer tiempo extra siguió marcando 1-1 en el marcador y para los segundos 15′ se vio a Bosnia teniendo la iniciativa e Italia aprovechando los espacios que dejaban sus rivales. Partido físico y luchado con las energías que quedaban.

Ya para los últimos 15′, tampoco se pudo romper la paridad. Se fueron a tiros desde el punto penal.

Penales

Bosnia 4 - 1 Italia

Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron dos penales para Italia, mientras que por el lado de Bosnia anotaron todos los ejecutantes.

¿A qué grupo del Mundial 2026 entra Bosnia tras vencer a Italia en el repechaje europeo?

Bosnia entra al grupo B del Mundial 2026, compartiendo zona con Canadá, Catar y Suiza.

Datos generales que dejó el partido

  • Marcador final: Bosnia 1 (4) - (1) 1 Italia.
  • Fecha: 31 de marzo - repechaje europeo al Mundial 2026.
  • Estadio: Stadion Bilino Polje.
  • Alineaciones:

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Memić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac; Amar Dedić, Ivan Šunjić, Ivan Bašić; Ermedin Demirovic, Esmir Bajraktarevic, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.