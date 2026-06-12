Cámara captó el dolor que sufre Dibu Martínez: hay dudas en Argentina cerca del debut mundialista

El arquero Emiliano Dibu Martínez, pilar de la retaguardia Argentina que está entre algodones, sí se ejercitó por segundo día seguido tras su fractura en un dedo de la mano derecha. Fue este viernes, 12 de junio.

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Al Dibu se le observaron algunos gestos de dolor al retirarse los guantes, pero en su camino al vestuario quiso enviar un mensaje de optimismo.

¡ATENCIÓN A ESTA IMÁGEN! El Dibu Martínez tuvo gestos de dolor al sacarse los guantes en el entrenamiento de la Selección Argentina.



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“Estamos bien”, repitió hasta tres veces frente a los periodistas levantando también el dedo pulgar. Eso sí, las dudas se apoderan cada vez más en las primeras páginas de la prensa argentina.

La proclama de Dibu se fortaleció con la salida del resto del plantel al césped. A un Lionel Scaloni pensativo lo precedió su colección de asistentes de lujo: Walter Samuel, Fabián Ayala y Pablo Aimar.

De los primeros jugadores en aparecer fue Nico Paz, perla del Como italiano, tras una jornada de descanso el jueves.

El joven mediocampista, al que el Real Madrid observa de cerca para una posible recompra, arrastraba unas molestias de rodilla antes de que fuera titular en la victoria 3-0 en el último amistoso del martes ante Islandia.

A Messi también le faltó tiempo para empezar a tocar balón y compareció temprano al lado de su inseparable Rodrigo De Paul.

Junto al resto de sus compañeros, el gran capitán se tomó en la mañana las fotografías oficiales del sexto Mundial de su gloriosa carrera.

Entre las imágenes filtradas se le observa señalándose el escudo argentino con las tres estrellas de campeón.

Entrenamiento de la Selección Argentina previo al debut en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Otros compañeros posaron con gestos característicos, como el Motorcito De Paul imitando dar gas a una motocicleta o Thiago Almada llevándose las manos detrás de las orejas al estilo Topo Gigio, como celebraba los goles su ídolo Juan Román Riquelme.

El buen ambiente en el grupo se prolongó en la práctica de la tarde, de nuevo bajo un caluroso pero agradable clima, sin noticias de las fuertes tormentas que se han pronosticado toda la semana.

Scaloni, tras una brava charla, mandó a sus pupilos a efectuar ejercicios rotatorios, en los que Lionel Messi comenzó jugando fútbol tenis, después completó un circuito con disparos a una portería pequeña y disfrutó después en un rondo antes de pasar a tareas más tácticas tras la salida de la prensa.

En las próximas horas, Scaloni tendrá a sus órdenes al defensa Marcos Senesi, sustituto del lesionado Leonardo Balerdi, a quien la llamada del técnico le encontró pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.

*Con información de AFP