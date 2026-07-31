Luto en la Fórmula 1: comunicado oficial tras el fallecimiento de miembro de la máxima categoría

La Fórmula 1 está de luto. Aston Martin confirmó el fallecimiento de Mick Fern, conocido por todos en el paddock como Biscuit, un histórico integrante de la escudería británica que dedicó 35 años de su vida al Gran Circo y se convirtió en una de las figuras más queridas entre pilotos, ingenieros y mecánicos.

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Aunque su trabajo se desarrollaba lejos de los focos, Fern fue una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo durante distintas etapas de su historia. Su experiencia y cercanía con quienes compartieron el día a día en los circuitos lo convirtieron en un referente dentro del paddock, donde era reconocido tanto por su profesionalismo como por su calidad humana.

La escudería de Silverstone dio a conocer la noticia mediante un emotivo comunicado, en el que expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de quien fuera uno de sus colaboradores más emblemáticos.

The thoughts of the entire team and F1 community are with the family and friends of our teammate, Mick Fern, affectionately known to so many of us as Biscuit, who passed away peacefully today.



Biscuit was a true stalwart who showed loyalty and support to all those around him. He… pic.twitter.com/CbH1wfLPWO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 29, 2026

“Los pensamientos de todo el equipo y de la comunidad de la Fórmula 1 están con la familia y amigos de nuestro compañero Mick Fern, cariñosamente conocido por tantos de nosotros como Biscuit, quien falleció pacíficamente hoy”, señaló Aston Martin.

El equipo destacó que Fern dejó una huella que va mucho más allá de su labor dentro del garaje. Para sus compañeros, era una persona que siempre encontraba la manera de hacer sentir bienvenidos a quienes llegaban al equipo, contribuyendo a crear un ambiente de compañerismo en un deporte caracterizado por la presión y los constantes viajes.

“Biscuit fue un verdadero pilar que mostró lealtad y apoyo a todos los que lo rodeaban. Acogía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo itinerante se sintiera más como un hogar”, añadió la escudería.

Aston Martin despidió con sentido mensaje a su mecánico. Foto: AFP

Aston Martin también recordó la extensa trayectoria de Fern dentro de la máxima categoría del automovilismo, subrayando el respeto que se ganó a lo largo de más de tres décadas de servicio.

“Biscuit pasó 35 años en el paddock y era respetado por todos los que trabajaron con él. Todos estamos muy agradecidos por el tiempo que pasamos juntos y extrañaremos profundamente su calidez y humor”, concluyó el mensaje.

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La muerte de Mick Fern ha provocado numerosas muestras de pesar dentro de la Fórmula 1, un campeonato donde las figuras que trabajan tras bambalinas suelen permanecer en el anonimato, pero cuyo aporte resulta indispensable para el éxito de cada equipo.

*Con información de AP.