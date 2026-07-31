Fifa descarta el plan para dar entrada a inversores privados: Infantino habló tras el rechazo mundial

Se le cayó la propuesta de apertura a inversores privados a la Fifa. Este viernes, 31 de julio de 2026, el presidente Gianni Infantino habló con Sky News y reveló que, tras la negativa internacional, quedó descartada la idea.

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“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, dijo Infantino.

Y sentenció: “Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”.

BREAKING: FIFA President Gianni Infantino has scrapped plans to sell off a stake in the World Cup.https://t.co/1TRu1klRiN — Sky News (@SkyNews) July 31, 2026

Comunicado oficial de Fifa

Minutos más tarde que Infantino hablara con el medio referenciado, la propia web de Fifa emitió un comunicado donde señalaron el fin de la iniciativa, llamada Fifa Forward Enterprise (FFE), una filial comercial y empresarial destinada a administrar ingresos de torneos, como la Copa del Mundo, con apertura a capitales privados.

“El proyecto Fifa Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la Fifa y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la Fifa estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la Fifa, las Confederaciones y los actores más amplios”, escribió la web oficial de Fifa, atribuyendo las declaraciones al propio Infantino.

Y es que el rechazo mundial fue tan grande, que hasta Uefa puso en duda la participación de sus selecciones en torneos de primer nivel, en caso de que la medida Fifa Forward Enterprise (FFE) hubiese prosperado, tal como lo esperaban Infantino y sus cercanos.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, cerró Infantino en las declaraciones publicadas por Fifa.