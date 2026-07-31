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Fifa descarta el plan para dar entrada a inversores privados: Infantino habló tras el rechazo mundial

Infantino habló con la prensa internacional y dejó claro por qué se cae la idea de Fifa, misma que causó todo tipo de revuelo en el mundo.

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Redacción Deportes
31 de julio de 2026 a las 6:53 p. m.
Gianni Infantino, presidente de Fifa y envuelto en polémica en las últimas horas.
Gianni Infantino, presidente de Fifa y envuelto en polémica en las últimas horas. Foto: Getty Images.

Se le cayó la propuesta de apertura a inversores privados a la Fifa. Este viernes, 31 de julio de 2026, el presidente Gianni Infantino habló con Sky News y reveló que, tras la negativa internacional, quedó descartada la idea.

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“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, dijo Infantino.

Y sentenció: “Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”.

Comunicado oficial de Fifa

Minutos más tarde que Infantino hablara con el medio referenciado, la propia web de Fifa emitió un comunicado donde señalaron el fin de la iniciativa, llamada Fifa Forward Enterprise (FFE), una filial comercial y empresarial destinada a administrar ingresos de torneos, como la Copa del Mundo, con apertura a capitales privados.

“El proyecto Fifa Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la Fifa y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la Fifa estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la Fifa, las Confederaciones y los actores más amplios”, escribió la web oficial de Fifa, atribuyendo las declaraciones al propio Infantino.

Y es que el rechazo mundial fue tan grande, que hasta Uefa puso en duda la participación de sus selecciones en torneos de primer nivel, en caso de que la medida Fifa Forward Enterprise (FFE) hubiese prosperado, tal como lo esperaban Infantino y sus cercanos.

“De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”, cerró Infantino en las declaraciones publicadas por Fifa.