Conmebol hizo pedido a Fifa por propuesta sobre inversores privados: comunicado oficial agita la polémica

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidió este viernes a la Fifa “información adicional y aclaraciones” sobre su proyecto de apertura a la inversión privada, muy cuestionado por diferentes actores mundiales del balompié.

Comunicado CONMEBOL - Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

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La entidad que rige el fútbol sudamericano no se había pronunciado sobre la iniciativa del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la Uefa, la Concacaf y la confederación asiática.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

“La Conmebol solicitó a la Fifa información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto”, indicó la entidad en un comunicado.

El órgano rector del fútbol sudamericano remarcó que “el fútbol está primero” al justificar su pedido de consultas.

La Conmebol, primera confederación en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, explicó que inició un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro.

También afirmó que convocó a una reunión de su Consejo para evaluar la propuesta, presentada el martes, “con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”.

“Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”, advirtió la institución con sede en Luque, Paraguay.

La organización afirmó que antes de adoptar una determinación sobre el asunto “continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha buscado el apoyo de Infantino para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos.

La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por motivo de sus cien años, en Argentina, Paraguay y Uruguay.

*Con información de AFP.