Copa América 2028, en definición: país sede, fechas y otras noticias clave para Colombia

La Copa América es un certamen de gran relevancia para la Selección Colombia.

En la edición de 2024 el combinado colombiano estuvo cerca de ganarla, pero cayó en la gran final con Argentina. Dicho subcampeonato fue aplaudido por el país, que reconoció que Néstor Lorenzo había ilusionado de nuevo a la nación con un título.

James Rodríguez besando la pelota en un partido de Copa América 2024 Foto: Getty Images

Durante 2026 llegó la chance de jugar nuevamente la Copa Mundo. El rendimiento fue bueno, pero las aspiraciones por lograr algo más grande se quedaron en los octavos de final vs. Suiza.

Con deseo de revancha y el objetivo de lograr un título en el seleccionado mayor, ya se apunta al siguiente objetivo que se pueda trazar: la Copa América 2028.

Si bien falta tiempo para esa cita, desde ya se debe gestionar todo para ir en busca de obtenerla. La continuidad del DT argentino o búsqueda de uno nuevo para que gupie dicho proceso debe ser definido en los próximos días por la Federación Colombiana de Fútbol.

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Estados Unidos, la sede

A la par de que la Tricolor empieza con sus preparativos, la Conmebol debe hacer lo propio para la preparación de dicho torneo. Una de las decisiones iniciales será la definición del país sede. Medios internacionales como MARCA apuntan a que nuevamente será en Estados Unidos.

“No hay una confirmación oficial, pero a día de hoy la Copa América 2028, la próxima en disputa, tiene muchas papeletas para que se dispute en los Estados Unidos", fimaron en un artículo reciente.

Trofeo de la Copa América en la final de Argentina y Colombia, jugada en Miami, Estados Unidos durante el 2024 Foto: Getty Images

Al parecer, las confederaciones que disputan el certamen aprueban que se repita el certamen allí: “Pese a ser una competición Conmebol, Concacaf y la propia Conmebol ven con buenos ojos una nueva Copa en USA".

A pesar de que la localía del torneo debería irse rotando con el paso de las ediciones, esta vez no se haría y la razón sería una de absoluto peso.

“La razón es eminentemente económica y logística. Se considera que los países que podrían organizarla, por estabilidad política y por infraestructuras, no encajan de aquí a dos años para albergar esta Copa", afirma MARCA.

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Algunas variables más allá de lo deportivo también hacen que ningún otro país de las garantías que ofrece Estados Unidos.

“Por la rotación, que no se ha respetado en los últimos años, le tocaría a Ecuador, pero hoy en día no se dan las condiciones social-deportivas para ello. Argentina, tampoco. La inestabilidad de su moneda y la inestabilidad política, en general, no lo aconsejan. Ídem para Colombia y Chile. Brasil, que sí tiene los estadios adecuados, ya la ha organizado en 2019 y 2021, por lo que nadie ve repetir de nuevo escenario", explican.

Selección Colombia en el centro de unos de los estadios del Mundial 2026 en Norteamérica. Foto: AFP

“Así las cosas, Estados Unidos, con una red de estadios imponente, un músculo financiero adecuado y mucha población latina que asegure los llenos, es la que se perfila para organizar esta Copa América 2028, como ya hizo recientemente en 2016 y 2024, la última que se jugó. Una Copa en territorio Concacaf contaría con los 10 equipos de Conmebol más seis invitados de la zona Concacaf (con alguna posible invitación externa, tipo Qatar o Arabia Saudí)“, terminan.