Haaland y el estilo de vida ‘Vikingo’ que lleva: sorprende lo que ha comido para el Mundial 2026

El Mundial 2026 poco a poco va llegando a su fin y son varios los jugadores que han brillado a lo largo de estos últimos días. Uno de ellos es Erling Haaland, el temible delantero que ha llevado a Noruega a hacer, por el momento, su mejor presentación en una Copa del Mundo.

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El futbolista del Manchester City es uno de los goleadores y sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores que hay en todo el mundo.

Todo esto lo ha logrado, además de su talento, es gracias a la disciplina con la que encara su carrera y que mantiene todo los días. Esto, entre otras cosas, se demuestra en la estricta dieta que sigue siempre que está jugando, ya que ha confesado que en vacaciones se relaja un poco más.

Hay un dato que llama mucho la atención: consume la increíble cantidad de 6.000 calorías al día, lo que es el doble de la cantidad recomendada para un hombre adulto.

Esta dieta es conocida como “de las entrañas y de la gloria”, incluye entre otras cosas hígado, corazón y riñón. Estos alimentos son llamados “platos ancestrales”.

Erling Haaland y la bandera de Noruega. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Pero no solo la comida es la clave que tiene el delantero de 25 años, sino que también suele realizar cerca de 1.000 abdominales al día y toma un baño de hielo, tras lo cual después se va al sauna.

Además, el noruego también suele mantener un cuidado especial sobre el sueño, ya que sabe lo importante que es el descanso para rendir al máximo nivel.

“Creo que dormir es lo más importante del mundo”, declaró en alguno ocasión. Por lo mismo, no suele utilizar ningún aparato electrónico, como por ejemplo su celular, dos horas antes de acostarse, ya que varios estudios han demostrado que esto ayuda a dormir mucho mejor.

Sumado a ello, también utiliza unas gafas que bloquean la luz azul, y suele utilizar tapones para los oídos. De hecho, su novia Isabel Haugseng Johansen le envió muchos de estos en el equipaje que llevó para la Copa del Mundo.

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Al mismo tiempo, el goleador se coloca un pedazo de cinta adhesiva sobre los labios y de esta forma mantiene la boca cerrada, pues está de acuerdo con que es mejor respirar por la nariz cuando se está en la cama.

Ya en la mañana, toma un poco de luz natural ya que, según ha dicho, es bueno para el ritmo circadiano. Tras esto, se toma una taza de café.

“Para mí, el café es un superalimento, si se prepara correctamente. Depende del momento en que se tome. También necesitamos un poco de leche. La leche también es un superalimento. Es buena para el estómago y para la piel”, contó en una oportunidad.

Erling Haaland celebrando su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Su desayuno, entre otras cosas, consiste en miel cruda, huevo y pan de masa madre. Después de comer, toma un pequeño paseo para respirar aire fresco. Haaland también toma mucha agua, aunque esta siempre está un poco filtrada.

Todo esto, sumado a otros detalles, lo ha ayudado a convertirse en uno de los mejores jugadores y goleadores del fútbol. Con tan solo 25 años, ya ha roto varios registros y espera seguir escribiendo su historia por muchos más años.