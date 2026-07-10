Erling Haaland recibe un homenaje animado en Google: esta es la búsqueda que debe hacer para verlo

Google volvió a sorprender a los usuarios con uno de sus tradicionales homenajes interactivos, esta vez dedicado al futbolista noruego Erling Haaland. El buscador incorporó una animación especial inspirada en la tradicional celebración del delantero, que aparece cuando los usuarios realizan una búsqueda con su nombre.

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De hecho, fue el mismo deportista noruego quien sorprendió a sus seguidores con un breve mensaje publicado en X: “Una cosa para hacer hoy… busquen mi nombre en Google”. La publicación despertó la curiosidad de millones de usuarios y rápidamente se volvió viral esta sorpresa interactiva preparada para el futbolista.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026

Quienes escriben la palabra “Haaland” o “Erling Haaland” en el buscador activan un llamativo Easter egg: en la pantalla aparece una embarcación vikinga con pequeños guerreros remando por la parte inferior de los resultados de búsqueda, una animación inspirada en la cultura noruega y en la popular celebración conocida como Viking Row, que ha acompañado el éxito de la selección durante el Mundial.

Google homenajeó a Erling Haaland antes del partido de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Google

Los llamados Easter eggs (huevos de Pascua) son funciones ocultas que Google incorpora en su buscador para sorprender a los usuarios. Estas animaciones, efectos visuales o pequeños juegos suelen activarse al escribir determinadas palabras o frases en la barra de búsqueda, ofreciendo una experiencia interactiva relacionada con personajes, eventos o fechas especiales.

Esta iniciativa no solo destaca por su aspecto visual, sino también por los efectos de sonido que la acompañan. Mientras la embarcación avanza por la pantalla, se escucha el ritmo de un tambor de guerra y un grito de “¡Ro!” (“¡Rema!”), sincronizado con el movimiento de los pequeños guerreros vikingos.

Erling Haaland y la selección de Noruega han protagonizado momentos virales durante el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Este homenaje digital coincide con el gran momento que vive Haaland, quien se ha convertido en una de las principales figuras del Mundial de 2026. Su desempeño dentro del campo y la atención que genera en redes sociales han fortalecido su reconocimiento internacional, consolidándolo como uno de los futbolistas más populares del torneo.

El éxito del delantero también ha ido de la mano con la histórica campaña de la selección de Noruega. El equipo europeo dejó atrás el papel de sorpresa para convertirse en una de las revelaciones del campeonato, al alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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Después de avanzar como segundo de su grupo, el conjunto noruego ha demostrado un sólido rendimiento en las rondas eliminatorias, manteniéndose entre los mejores equipos del certamen.