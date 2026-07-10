Este pequeño detalle junto al ícono del wifi puede explicar por qué su internet dejó de funcionar de un momento a otro

La calidad de la conexión wifi puede cambiar por distintos factores, como la ubicación del router, los obstáculos que haya alrededor, el proveedor del servicio e incluso las condiciones climáticas. Por eso, es común que, mientras una persona navega desde su celular, computadora o tableta, empiece a notar fallas en la conexión, lo que puede afectar el trabajo, el estudio o el entretenimiento.

El fallo en el router wifi que muchos pasan por alto y puede hacer que ciberdelincuentes hackeen toda su información

Lo que muchos desconocen es que el propio dispositivo ofrece pistas sobre el estado de la red. Basta con prestar atención al ícono del wifi, ya que este puede cambiar según la situación de la red. Interpretar estos símbolos ayuda a identificar posibles problemas sin necesidad de reiniciar el router varias veces o comunicarse de inmediato con el proveedor de internet.

Cada uno de los indicadores relacionados cumple una función específica y actúa como una señal sobre el estado de la conexión. Conocer su significado permite detectar si el inconveniente está en el dispositivo, en el router o en el acceso a internet.

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales. Foto: Getty Images

De acuerdo con Sony, el ícono de las ondas de wifi indica que el teléfono está conectado a una red inalámbrica. Cuando aparece de forma normal, significa que la conexión está activa y el dispositivo puede enviar y recibir datos sin inconvenientes. En muchos equipos, además, este símbolo muestra actividad mientras se descargan archivos, se reproducen videos o se navega.

Uno de los indicadores que más dudas genera es el del wifi acompañado por un signo de exclamación o una cruz. Este símbolo significa que el dispositivo logró conectarse al router, pero esa red no tiene acceso a internet.

Por qué tu celular Android puede advertirte sobre algunas redes wifi. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Esta situación puede deberse a diferentes causas, entre ellas una falla del proveedor del servicio, un problema en el router o una interrupción temporal de la conexión.

El mismo ícono también puede aparecer al conectarse a redes con portal cautivo, como las disponibles en aeropuertos, hoteles, centros comerciales o cafeterías. En estos casos, es necesario abrir el navegador e iniciar sesión o aceptar los términos y condiciones de uso para habilitar el acceso a internet. Una vez que se completa ese proceso, el símbolo desaparece y la conexión vuelve a funcionar con normalidad.