Poner una lata de cerveza vacía junto al router wifi: ¿realmente mejora la señal de internet?

El acceso a una conexión estable a internet se ha convertido en una necesidad para millones de personas, especialmente en hogares donde varios dispositivos permanecen conectados al mismo tiempo. Por eso, cualquier disminución en la velocidad del wifi puede afectar las actividades diarias y generar molestias entre los usuarios.

Dejar este aparato encendido todo el tiempo podría estar afectando la estabilidad y velocidad de su conexión a internet

Aunque muchas personas creen que una conexión lenta siempre se debe a un daño en el servicio o al router, la realidad es que existen diversos factores que pueden influir en el rendimiento de la señal. La ubicación del equipo, los obstáculos físicos e incluso la distribución de la vivienda pueden hacer que el internet no llegue con la misma intensidad a todos los espacios de la casa.

Ante este panorama, han surgido numerosos trucos que prometen mejorar la cobertura del wifi sin necesidad de comprar nuevos equipos. Uno de los más comentados consiste en colocar una lata de cerveza vacía cerca del router, aunque este método no cuenta con respaldo científico que demuestre su eficacia.

Para evitar errores en el servicio, es importante una correcta localización de este aparato. Foto: Getty Images

De acuerdo con información reseñada en El Cronista, el aluminio de las latas puede influir en la forma en que se distribuye la señal del wifi. En lugar de permitir que las ondas se propaguen de manera uniforme en todas las direcciones, el metal puede hacer que parte de ellas se desvíen hacia un punto específico de la vivienda.

Gracias a este efecto, algunas personas aseguran notar una mejor conexión en habitaciones donde antes la señal llegaba con menor intensidad. Sin embargo, los resultados no son iguales para todos, ya que dependen de aspectos como la distribución del hogar, la ubicación del router y los obstáculos que existan entre el dispositivo y los equipos conectados.

Lata de cerveza vacía. Foto: Getty Images

Es importante tener en cuenta que este método no aumenta la velocidad contratada con el proveedor de internet ni incrementa la potencia del router. En realidad, solo busca orientar una parte de la señal hacia un área determinada, por lo que su efecto, si se presenta, suele ser limitado.

Quienes deciden probar este truco suelen utilizar una lata de cerveza vacía, a la que le retiran la parte superior e inferior antes de abrirla para formar una superficie curva. Posteriormente, esta pieza se coloca detrás del router o de sus antenas, con la intención de que funcione como un pequeño reflector.

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La parte curva debe apuntar hacia el lugar donde se desea mejorar la cobertura, como una habitación o una zona de trabajo. Aun así, es importante recordar que este tipo de soluciones caseras no cuentan con respaldo científico suficiente y que, si los problemas de conexión persisten, lo más recomendable recurrir a dispositivos diseñados específicamente para ampliar la señal.