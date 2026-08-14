Figura del Junior de Barranquilla se declaró intransferible en Colombia: “Jugaría toda la vida”

En los últimos días, poco y nada importa el fútbol luego de la tragedia que afecta a buena parte de Colombia. Un terremoto de magnitud 7.4 movió al país e hizo que los planes de muchos previstos para esta semana cambiaran.

El balompié local no es ajeno a la emergencia. Los partidos programados se aplazaron no una, sino dos veces. Para el próximo miércoles 19 de agosto se prevé que ya se pueda jugar, pero se analiza día a día la situación para ver si es conveniente.

El terremoto en Colombia afectó las fechas del fútbol profesional colombiano. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Mientras tanto, los equipos, como Junior de Barranquilla, siguen en su preparación. Aguardan por ver la manera en que avanza todo y tienen algo más de espacio para conversaciones con los medios de comunicación.

Uno que atendió en las últimas horas a El Heraldo fue Mauro Silveira, golero de Junior de Barranquilla y figura en los últimos semestres donde el tiburón fue bicampeón.

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Este, en la conversación, respondió a múltiples preguntas, entre las que estuvo la de la posibilidad de ser transferido en Colombia hacia otro club o irse al exterior ante su nivel alto.

Siendo completamente sincero con la afición que hoy día lo tiene como referente, dijo: “Ya se han dado sondeos, han preguntado, pero yo soy jugador de Junior y si Junior me sigue queriendo acá, estoy bien, porque me siento un barranquillero más, me siento feliz”.

Desde la primera respuesta, el guardameta dejó claro que su vínculo con Junior está en perfectas condiciones. Es más, le cerró la puerta a cualquier propuesta desde otro equipo del fútbol profesional colombiano (FPC) porque le encantaría estar ligado siempre al cuadro barranquillero.

“En Colombia solo jugaría en Junior, estaría toda la vida acá”: Mauro Silveira.🧤



El golero rojiblanco estuvo en el programa EN LA JUGADA, de EL HERALDO, y habló de varios temas. pic.twitter.com/mkQN4WMBt9 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 13, 2026

“Quiero llegar al máximo, llegar a mi Selección. Acá en Colombia no hay mejor equipo que Junior. En Colombia, yo solo quiero jugar en Junior. Yo jugaría toda la vida en Junior porque me siento en casa”, aseveró.

“En mi cabeza no está salir del club y tengo contrato por dos años más”, cerró tranquilizando a los hinchas de Junior sobre su estancia, al menos, hasta 2028.

Deseo de volver tras el terremoto

Para los dirigidos por Alfredo Arias no había sido el mejor arranque de semestre. Dos derrotas comenzaban a hacer mella y justo llegó el terremoto que paró todo en la Liga BetPlay.

Silveira, en su diálogo con el medio en mención, detalló cómo avanza el regreso del FPC: “Nosotros vamos tomando el día a día. A veces tenemos voz. Estamos apoyando a todas las personas afectadas”, dijo.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: Catalina Olaya

“La Dimayor también quiere buscar todas las soluciones; no hay que caerle siempre por querer fijar una fecha o no. Es algo muy chocante, muy duro para todos los colombianos; es algo muy duro de vivir. No es una situación linda, no estoy pensando en fútbol”, contestó el uruguayo, solidario con los afectados.

“Solo esperar, rezar y que todo se solucione. La Dimayor sabrá, pero si toca y todos aprueban la postura, se jugará. Queramos o no, todos somos trabajadores y nos tocará salir a trabajar y a mantener a las familias. No sé si se jugará la fecha siguiente; estamos preocupados por ayudar y lograr todo lo que se pueda para los damnificados”, acabó diciendo.