Ante los hechos ocurridos en Colombia a raíz de un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país y dejó más de 200 personas muertas y 2.000 heridas, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga) informó que asumirá todos los costos asociados al traslado de las ayudas humanitarias para atender la emergencia.

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El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, en el marco del décimo Encuentro de Empresarios, Transportadores de Carga y Logística, realizado en Barranquilla.

Durante el desarrollo del evento, el dirigente del gremio afirmó que Fedetranscarga pondrá su flota a disposición para transportar las donaciones luego de que se conocieran los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto de 2026.

Terremoto en el Valle del Cauca afectaciones en El Aguila Foto: Raúl Palacios

“Es nuestra responsabilidad social, nuestra condición de seres humanos; lo hacemos con todo el gusto. Los fletes generados en los camiones, el costo de los combustibles, los peajes, salarios de conductores; lo asumen los empresarios de Fedetranscarga, en beneficio de todos quienes hoy están sufriendo esta tragedia que consideramos de una magnitud enorme para el país, pero muy seguramente muchas hemos tenido en Colombia y siempre nos hemos levantado”, comentó Cuervo.

El presidente de Fedetranscarga confirmó que ya hay varias tractomulas que han salido para ofrecer asistencia humanitaria. Los vehículos fueron enviados hacia las zonas del país que han sufrido las mayores afectaciones tras el terremoto.

Con esta medida, se busca movilizar las donaciones realizadas por los colombianos sin generar costos de transporte para quienes las entregan.

Asimismo, la entidad señaló que, con su participación, busca facilitar la llegada oportuna de las donaciones para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Ante los hechos ocurridos en el país, Cuervo expresó sus condolencias a las personas afectadas a causa de los daños provocados por el sismo.

Fedetranscarga informó que cubrirá los gastos de fletes, combustible, peajes y salarios de los conductores vinculados al traslado de las ayudas. Foto: Gobernación del Valle

“Nuestra misión no es solo mover la economía, sino conectar corazones en momentos de crisis. Expresamos nuestro más profundo abrazo de condolencia y apoyo a cada uno de las víctimas y a las familias de los damnificados. Hoy más que nunca las flotas y la logística de Fedetranscarga se declaran listas y dispuestas para ser el motor que transporte la esperanza, la ayuda humanitaria y la reconstrucción de nuestros compatriotas que tanto hoy están necesitando”, comentó.

Por otro lado, Cuervo habló sobre las dificultades que enfrenta actualmente el sector del transporte de carga en Colombia debido al cierre de importantes corredores viales, especialmente la vía a Buenaventura y la ruta Cajamarca-Calarcá.

Sin embargo, agradeció las medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte para facilitar la operación del sector y prevenir afectaciones a la seguridad alimentaria y al abastecimiento del país.