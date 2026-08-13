Pico y placa en Manizales: este es el cronograma transitorio por el terremoto

Desde este viernes, 14 de agosto, Manizales tendrá un nuevo cronograma en su pico y placa, debido a las devastadoras consecuencias que dejó el terremoto que sacudió al país este lunes. El secretario de Movilidad, Juan Felipe Álvarez, explicó las condiciones y hasta cuándo regirá.

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Nuevo calendario de pico y placa y sus horarios

A través de los canales oficiales de la Alcaldía, se anunció que el pico y placa regirá en toda Manizales sin excepción y empezará a regir desde las 5 de la mañana y va hasta las 10 de la noche, todos los días.

Este nuevo cronograma no discrimina domingos ni festivos, pues todos los días habrá restricciones para los automóviles particulares que transiten en la capital caldense, teniendo en cuenta su último dígito en las placas.

Este es el nuevo cronograma de la Alcaldía:

Pico y placa Manizales agosto de 2026. Foto: Alcaldía de Manizales

Es importante precisar que la medida aplica para todos los automóviles particulares en la ciudad de Manizales, sin ningún tipo de excepciones para ellos por sus categorías. Es decir, incluye vehículos a combustión, eléctricos e híbridos.

Fechas y excepciones

Álvarez explicó a través de la emisora regional UMFM que el nuevo cronograma regirá únicamente durante este mes de agosto, tal como se especifica en la gráfica de la Alcaldía, demostrando la transitoriedad de la medida.

Esta restricción solamente rige para los vehículos particulares, eximiendo a las motocicletas y automóviles de servicio público.

Ahora bien, la Alcaldía también especificó que pueden otorgar permisos especiales para vehículos que estén directamente vinculados con la atención a la emergencia. Estas estarían permitidas para el transporte de ayudas, la movilización de ingenieros y el personal técnico que está en la ciudad en pro de atender la emergencia.

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Estas medidas empiezan a regir en la ciudad motivadas por las afectaciones presentadas en las vías manizalitas en los últimos días. Jorge Eduardo Rojas, alcalde de la ciudad, contextualizó la realidad que se está viviendo en esta región del país.

“Como se pueden dar cuenta por las afectaciones en las vías, hay trancones, algo que normalmente no ocurre en Manizales porque estamos trabajando con maquinaria y demás. Los taxistas han hablado con nosotros, al igual que la gente del servicio público. Entonces vamos a aplicar una medida temporal, aclaro, temporal”, manifestó el alcalde.

Los mandatarios han especificado la temporalidad de esta medida, descartando que esta sea definitiva para la ciudad. En Manizales normalmente no hay pico y placa, por lo que esta restricción es totalmente novedosa para la ciudadanía.