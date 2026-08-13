No vuelve la Liga BetPlay: Dimayor anuncia nueva fecha para el regreso del FPC, tras el terremoto

Habrá que esperar más para el regreso del fútbol profesional colombiano luego del terremoto que afectó a varias zonas del país.

Dimayor le había anunciado a SEMANA que a partir de este 14 de agosto volvería el balompié en las diferentes competencias; sin embargo, en las primeras horas del jueves en curso echó para atrás dicha determinación.

FCF y Conmebol anunciaron la cifra multimillonaria que donarán para las víctimas del terremoto

Los jugadores de América de Cali que sufrieron afectaciones por el terremoto: Iván Vélez lo confirmó

Comunicado confirma la decisión

Por medio de un extenso comunicado dieron a conocer que se daban cuenta que aún no era el momento indicado para el regreso del balompié.

Como institución reflexionaron luego de la presión infundida por clubes como Once Caldas, los cuales se negaban a tener que volver a jugar tan pocos días después de la tragedia vivida en el país.

Once Caldas en cabeza de su DT Hernán Darío Herrera se muestran en desacuerdo con el regreson del FPC Foto: Captura a transmisión de Win Sports

“Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos. Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos”, arranca el comunicado que alojaron en la página web.

“El fútbol es parte de Colombia. Está presente en nuestros barrios, en nuestras familias y en nuestras ciudades, y por eso creemos que también puede y debe convertirse en una herramienta de solidaridad, unión y apoyo”, anexaron.

“Por esta razón, consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, reflexionaron.

La Liga BetPlay ha tenido que aplazar su fecha de regreso dos veces por el terremoto que sacudió a Colombia. Foto: Cristian Bayona

Al término del texto fue que el ente informó que lo determinado ya no se cumpliría y estipuló que el FPC volverá es el siguiente miércoles con los partidos previstos para dicha jornada.

“Hemos decidido aplazar la fecha del fin de semana. Retomaremos el próximo 19 de agosto con la programación de nuestras distintas competencias, las cuales anunciaremos oportunamente”, complementan.

Reacciones al anuncio

Aunque el fútbol sea algo que tenga una importancia para algunos sectores del país, actualmente no es algo que sea prioridad y muchos de los aficionados del balompié local lo entienden, es más, critican que Dimayor tenga el deseo de que pronto se juegue.

En redes sociales ante un nuevo aplazamiento escribieron algunos en redes sociales como X: “Solo les importa la plata y cumplir con sus patrocinadores, llenar estadios y que los demás se jodan. Los jugadores no quieren jugar y no están mentalmente listos”.

“Cómo van a jugar contra el Pereira si los tipos se la han pasado ayudando y no entrenando como los demás”, reseñó un cibernauta de la situación de un club que vivió de manera directa el sismo.

Mientras otro escribió así: “Qué falta de solidaridad… los equipos de esas zonas no están entrenando porque le están dando importancia a lo realmente importante… el fútbol que vuelva en septiembre o después…“.