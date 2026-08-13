Futbolista colombiano abrazó a Lionel Messi en pleno partido: emotivo momento tras su regreso

Lionel Messi dio otra muestra de su profesionalismo, luego de sumar minutos con el Inter Miami en la derrota ante el Club León por la Leagues Cup (2-3). El astro argentino regresó en tiempo récord de su visita a Rosario (Argentina), donde le dio el último adiós a su padre Jorge Messi.

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Messi ingresó para el segundo tiempo, pero esto no fue suficiente para evitar la derrota a manos de León. Daniel Arcila, futbolista colombiano, marcó doblete para llevarse la victoria en el NU Stadium en Miami.

Más allá del resultado, la imagen del partido fue el abrazo entre Messi y el defensor colombiano Jhohan Romaña, quien más tarde alardeó de ese momento en redes sociales.

Sobre los 69 minutos, Romaña le ganó una pelota al astro argentino cerca de la línea final y se giró para abrazarlo. El zaguero antioqueño incluso levantó a Messi unos centímetros, sacándole una sonrisa en medio del difícil momento familiar que atraviesa tras el fallecimiento de su padre y representante.

Varios medios argentinos hicieron eco del momento entre Romaña y Messi, haciendo referencia directa a la situación de Colombia por el terremoto y al fallecimiento de Jorge Messi, que enlutó a Argentina el pasado fin de semana.

El Club León también compartió la imagen y escribió: “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti, querido Lionel. Respeto y cariño”.

Javier Gandolfi, técnico del conjunto esmeralda, también se refirió con profunda admiración hacia Messi. “Para que entiendan lo que es Leo Messi, creo que hoy quedó demostrado. Sobran las palabras. Es un animal de la competencia y, a mi entender, es el mejor de la historia”, dijo.

“Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Por eso hoy demuestra una vez más lo que te acabo de decir”, agregó el DT.

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Messi sorprendió a Casemiro

Por parte del Inter Miami también hubo palabras de elogio a su capitán. Casemiro, por ejemplo, se mostró sorprendido tras el regreso de Messi unos días después de haber perdido a su padre.

“Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no solo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble. Nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es dar las gracias, dar las gracias por estar aquí”, declaró el brasileño.

Desafortunadamente, se quedaron con las ganas de agradecerle con una victoria. “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo para aplaudirlo, para ayudarlo”, indicó.