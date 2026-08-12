Gesto que resuena en Sudamérica por terremoto en Colombia: conmovedor momento en Copa Libertadores y Sudamericana

Jornada de contrastes y de resultados en Sudamérica que dejan muy ilusionados a unos y perjudicados a otros. Durante la semana siguen avanzando los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por varias ciudades de la región, donde hubo un hecho que unió a los partidos.

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El terremoto en Colombia le dio la vuelta al mundo, llenó de interacciones a las redes sociales y conmovió corazones. El desastre natural hizo eco en la Conmebol, la entidad que regula el fútbol en Sudamérica, y de inmediato se tomaron medidas.

Lo primero que se anunció fue la reprogramación de los partidos que tenían a Colombia como sede. Los juegos de Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana y Deportes Tolima contra Independiente Del Valle por Libertadores, sufrieron modificaciones, y no solo eso, sino que toda la serie (ida y vuelta), tiene nuevas fechas.

Posterior a eso, la Conmebol se movió con un gesto solidario, pues decretó un minuto de silencio en los partidos de ambos torneos que no tuvieron alteraciones en los horarios, por el terremoto en Colombia. Las voces apagadas por el desastre natural también se unieron al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Imágenes de los trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: CONMEBOL

En varios partidos de Libertadores y Sudamericana, se dejaron ver los minutos de silencio por las víctimas tras el terremoto. En partidos como el de Cruzeiro vs. Flamengo y Palmeiras vs. Cerro Porteño se observaron las muestras de respeto y solidaridad.

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Por la ida de los octavos de final, Flamengo evitó un tropiezo que habría complicado la defensa de su corona de la Copa Libertadores al rescatar un empate 1-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, mientras que Palmeiras con Jhon Arias 79 minutos, y Platense de Argentina, dejaron escapar sendas victorias al encajar goles en los descuentos frente a Cerro Porteño y Coquimbo Unido. Esto por la Copa Libertadores.

MINUTO DE SILENCIO POR COLOMBIA Y JORGE MESSI



En la previa de Tigre - Montevideo City Torque hubo un homenaje para las víctimas del terremoto y para la familia del 10



#Sudamericana pic.twitter.com/uXNzNfaklz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026

Por su parte, en la Copa Sudamericana, Tigre de Argentina cayó de local 1-0 con Montevideo City y Bragantino también en su estadio no pudo ante Atlético Mineiro y también perdió por la mínima diferencia.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana, mientras Santa Fe y Deportes Tolima deberán encarar hasta ahora la ida de los octavos de final como locales, debido al desastre natural en el país.