Así es el único oasis natural de Sudamérica, un destino ideal para las amantes de la aventura

La laguna Huacachina, el oasis natural más famoso de la región, es uno de los lugares imperdibles para conocer en Perú.

Se encuentra ubicada a cinco kilómetros de la ciudad de Ica, en el sur del país sudamericano. Su entorno ofrece un contraste único entre la vegetación del oasis y la inmensidad del desierto.

El portal Perú Travel destaca que este es uno de los ecosistemas más singulares del país y de la región. “Este oasis natural, ubicado en pleno desierto subtropical, combina paisajes de película con una biodiversidad que sorprende a los viajeros”, señala.

Adicionalmente, la laguna Huacachina es el hogar de especies de aves migratorias, peces y plantas adaptadas a las duras condiciones del desierto. “Observar este equilibrio natural ayuda a entender por qué se declaró un área protegida: su preservación garantiza que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de esta joya”, agrega la publicación.

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Para los viajeros amantes de la aventura, este lugar ofrece diversos planes.

“Puede recorrer las dunas en caminatas al amanecer o al atardecer, cuando el sol tiñe el cielo de tonos rojizos y naranjas, creando un paisaje perfecto para la fotografía. Los más aventureros pueden probar el sandboarding, mientras que quienes prefieren un plan relajado pueden simplemente sentarse junto a la laguna y admirar cómo el viento acaricia las dunas”, destaca Perú Travel.

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Adicionalmente, se pueden realizar tours para conocer la flora y fauna de Ica. De igual manera, visitar restaurantes para probar los platos típicos de la región.

Otros atractivos de Perú

El Machu Picchu

También conocido como la ciudad perdida de los incas. Este lugar es considerado como una de las siete maravillas del mundo no solo por su historia, sino por su posición geográfica, a 2500 metros de altitud y rodeada de selvas, la hacen un lugar único.

Cusco, Perú. Foto: Getty Images

Cusco

Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad cuenta con edificios coloniales que sumergen a los turistas en su historia y magia. Allí es posible aventurarse en sus altas montañas, viviendo una experiencia única e inolvidable cuando se recorre su Catedral, una de las muestras de arte religioso más importantes de todo Perú.

Lago Titicaca

El lago Titicaca es un inmenso trozo de agua navegable, considerado uno de los destinos más importantes para la civilización inca. Se encuentra a una altitud de 3800 msnm y como origen tiene la Meseta del Collao.