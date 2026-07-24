Antioquia esconde una cascada de más de 80 metros perfecta para viajeros aventureros: así se puede llegar

En El Oriente antioqueño existe un destino que cada vez despierta más interés entre quienes disfrutan del turismo de naturaleza y las caminatas al aire libre. Se trata de la Cascada El Tagual, ubicada en el municipio de San Francisco, un atractivo natural que sobresale por su imponente caída de agua de aproximadamente 84 metros y por los paisajes que rodean el recorrido hasta llegar a ella.

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Este lugar se ha convertido en uno de los favoritos para personas que aman hacer senderismo y viajeros que buscan desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de Medellín.

La experiencia combina caminatas, aire puro y la posibilidad de apreciar la riqueza natural que caracteriza a esta región de Antioquia.

@vibrasviajes.co RESERVA TU CUPO | 14 DICIEMBRE | $125.000 CASCADA LA VEGA Y EL TAGUAL – SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA San Francisco, Antioquia, es un encantador municipio ubicado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Rodeado de majestuosos paisajes montañosos y envuelto en naturaleza viva, este destino se ha convertido en un verdadero paraíso para los amantes del senderismo y la aventura. Entre sus joyas naturales destacan la Cascada La Vega y El Tagual, dos imponentes caídas de agua que no solo cautivan por su belleza, sino que también transmiten toda la fuerza y energía de la naturaleza. Sus aguas cristalinas, rodeadas de frondosa vegetación, ofrecen un escenario perfecto para desconectarse del ruido y reconectar con lo esencial. San Francisco es mucho más que un punto en el mapa: es una experiencia de inmersión total en la naturaleza, ideal para quienes buscan tranquilidad, aventura y hermosos paisajes ℹ️ Información general: Dificultad: 3.8/5 Distancia: alrededor de 13 Km (todo el recorrido) 📅 Fecha Domingo 14 de diciembre de 2025 Hora inicio: 5:30 a.m. Lugar: Estación del Metro universidad de antioquia, bahía entre el metro y el planetario Inversión 💸$125.000 por persona sin almuerzo 💸$145.000 por persona con almuerzo tipo fiambre ✅Incluye: 🚌 Transporte ida y regreso. ☕ Café preparado en la montaña 🧭 Acompañamiento VIBRAS 🍎 Snack 🛡️ Seguro 📸 Registro fotográfico ❌No incluye: Almuerzo y gastos no especificados __________________ CUPOS LIMITADOS Confirma tu asistencia consignando el valor de $60.000 a la cuenta de ahorros Bancolombia 253-000130-59 💳 También puedes realizar tu pago con tarjeta de crédito, con un recargo del 5% por concepto de comisiones bancarias. 🌱 Luego de realizar el pago enviar comprobante del mismo al wpps y diligenciar el formato que te compartiremos para hacer efectiva la reserva. Información y reservas al WhatsApp +57 318 836 6712 VIBRAS Turismo & Naturaleza RNT 196090 *Aplican términos y condiciones ♬ original sound - vibrasviajes.co

El recorrido inicial tomando la autopista Medellín - Bogotá con destino al municipio de San Francisco. Desde allí, los visitantes deben desviarse hacia la vereda El Tagual, donde una carretera destapada conduce hasta la escuela del sector. En ese punto comienza una caminata de aproximadamente 20 minutos que lleva directamente a la cascada.

Aunque el trayecto no es muy largo, quienes visitan no es muy largo, las personas que visitan el sitio deben tener precaución porque el sendero presenta pendientes muy pronunciadas y algunas zonas con piedras sueltas.

Por esa razón, se recomienda utilizar calzado adecuado para terrenos resbaladizos y caminar con cuidado durante todo el recorrido.

El ingreso a este lugar suele estar administrado por organizaciones comunitarias que cobran una tarifa destinada al mantenimiento de los senderos y a la conservación del entorno natural.

Además, los habitantes de la zona brindan servicios de guía para acompañar a los turistas y compartir información sobre la historia y biodiversidad del lugar.

La Cascada El Tagual recibe el agua de las montañas cercanas y forma parte del sistema hídrico que caracteriza esta región del Magdalena Medio. Su entorno tiene mucha vegetación y diferentes especies propias del bosque tropical, convirtiendo la visita en una oportunidad para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

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Los expertos también recuerdan la importancia de practicar un turismo responsable. Evita dejar basura, respetar la flora y cuidar las fuentes hídricas son acciones fundamentales para preservar este atractivo.

Además, muchos visitantes aprovechan para probar el tradicional fiambre que ofrecen los habitantes del municipio, una opción gastronómica que suele convertirse en el cierre perfecto de una jornada de aventura y contacto con la naturaleza.