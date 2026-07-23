Así es el destino antioqueño desde donde se pueden ver hasta 13 municipios y una joya geográfica natural

El departamento de Antioquia es uno de los departamentos más poblados de Colombia y se encuentra conformado por 123 municipios.

El pueblo de Antioquia donde el centro histórico es una joya escondida; lindo destino de arquitectura colonial

Uno de ellos es Tarso, ubicado a 101 kilómetros de Medellín, a dos horas y media de distancia en automóvil.

Esta población es conocida como el balcón del Cauca por sus miradores que permiten apreciar hasta 13 municipios cercanos y el río Cauca, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

También es reconocida por sus buenas vistas y paisajes cafeteros, que lo convierten en una “joya geográfica del suroeste antioqueño”.

Historia y economía

La Gobernación de Antioquia señala que la fundación de Tarso ocurrió a principios del siglo XX, entre 1910 y 1912, por colonos provenientes de otras regiones del departamento.

Su primer nombre fue Quebradalarga e inicialmente fue establecido como un corregimiento de Jericó. “Con el transcurso de los años, el poblado tuvo una notable evolución; esto, sumado a las peticiones de sus pobladores, llevó a que en el año de 1936 se diera su creación como municipio”, explica la entidad.

El municipio de Tarso, en Antioquia, es considerado en sí mismo un mirador turístico imperdible en el suroeste antioqueño. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Tarso en Antioquia / API

Por su ubicación, es considerado un municipio con “potencial” para el turismo ecológico y de aventura.

Su nombre actual, Tarso, es de origen bíblico y hace referencia a Paulo de Tarso. Adicionalmente, tiene una población hermana con el mismo nombre, ubicada en el sur de Turquía.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se destaca la cascada El Salto de los Monos.

Antioquia Travel señala que la ruta hacia ese atractivo tiene alrededor de 3,5 kilómetros de distancia, en la que se puede “disfrutar del contacto directo con la naturaleza, monos aulladores y gran variedad de vegetación”.

El encantador municipio antioqueño de gran extensión y larga historia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

“Sus piscinas naturales y cascadas lo convierten en el destino ecológico perfecto”, agrega.

Un segundo sitio relevante es el cerro Cristo Rey. El recorrido hacia su punto más alto está catalogado como una caminata de “alto riesgo”. Sin embargo, al subir a la cima se puede disfrutar de “una hermosa vista del suroeste antioqueño y percibir la gran variedad de aves que persiste en la zona”, añade el portal de turismo.

La casa de la cultura Ismael Gómez es otro sitio imperdible. Su nombre rinde homenaje a uno de los antiguos pobladores del municipio y funciona como un centro de esparcimiento artístico y educativo.

Finalmente, el parque principal es una visita obligada. Allí se encuentran lugares de interés como la iglesia San Pablo de Tarso, el busto de Jesús Aníbal Gómez y el busto de Simón Bolívar.