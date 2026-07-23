El municipio boyacense donde el ‘paseo de olla’ es un plan imperdible, un destino con grandes atractivos naturales e historia

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina de Colombia, ofrece a sus visitantes arquitectura colonial, pueblos patrimoniales, gastronomía y actividades al aire libre, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para viajes cortos como para recorridos de varios días.

Uno de sus municipios es Santa María, ubicado a 163 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el municipio de Santa María se encuentra ubicado en terrenos de la antigua Hacienda Argentina, “propiedad de Samuel Gutiérrez, quien más adelante vendió sus predios a Marco Aurelio Perilla. La población la fundó el presbítero Jacinto Vega en 1944, y en 1961 se erigió como municipio. Dicen sus pobladores que el nombre le fue dado en homenaje a la Virgen María, ya que siempre han sido fervientes católicos devotos de la madre de Cristo”.

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Economía

Entre los primeros productos que se cultivaban en el municipio se encontraba el cacao, pero tras la construcción de la represa de Chivor, en 1970, esta costumbre cambió. “Este suceso tuvo un fuerte impacto social, cultural y económico en el municipio, del que resienten, aún hoy en día, muchos de sus habitantes”, señala Situr.

Actualmente, se destaca la producción de carne bovina, leche y quesos, así como la explotación avícola y piscícola. “En el renglón agrícola se ofrece una gran variedad de productos como yuca, maíz, plátano, cítricos, y café, cultivo este que representa casi un 20% del total de ingresos de las familias campesinas“, agrega.

Balneario La Cristalina en Santa María, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Sitios de interés

El municipio está ubicado en la cordillera Oriental y entre sus principales atractivos naturales sobresalen las cuchillas Guaneque, Calichona y Negro. Los ríos que bañan su territorio son Upía, Guavio, Lenguapá, Chiquito y Batá.

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El municipio, además, es conocido como la capital hidroeléctrica. “Este factor, sumado al reciente fomento del turismo en la región ha disparado el flujo de visitantes y, por ende, ha generado nuevas dinámicas de reactivación de la economía local, relacionadas con el turismo, además del estudio y conservación del ecosistema”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Dentro de los atractivos turísticos del municipio están la represa de Chivor, el embalse La Esmeralda, el balneario Peñón del Lago y la finca ecoturística La Isla, “un lugar donde se puede disfrutar del paisaje, degustar de la gastronomía local y beber un delicioso café”. Los habitantes, adicionalmente, acostumbran a realizar el tradicional “paseo de olla” en el río.