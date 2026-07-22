Lorena Fagua desapareció tras ser arrastrada por el río Suárez: autoridades mantienen su búsqueda

La búsqueda de Lorena Fagua continúa en Santander. La joven tunjana, de 22 años, desapareció luego de ser arrastrada por la corriente del río Suárez y, desde entonces, organismos de socorro trabajan para establecer su paradero.

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El hecho ocurrió el pasado domingo 19 de julio, cuando Lorena se encontraba en inmediaciones del río, en jurisdicción de Barbosa. Según la información conocida, la joven habría ingresado al río y, en medio de la fuerza de la corriente, terminó siendo arrastrada por el agua.

Desde ese momento, familiares y organismos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda en diferentes puntos del río. Las labores se han concentrado en sectores aguas abajo, teniendo en cuenta la posibilidad de que la corriente haya desplazado a la joven a otros puntos del río.

Sin embargo, las condiciones del río han dificultado el trabajo de los equipos de rescate. La fuerza de la corriente, la profundidad y las características del terreno obligan a realizar las labores con precaución y han ampliado el área que debe ser inspeccionada.

La búsqueda se ha extendido durante varios días y en ella participan organismos de socorro que recorren distintos sectores del río Suárez. Los equipos han realizado inspecciones tanto desde tierra como en zonas cercanas al cauce, mientras se mantiene el seguimiento de cualquier señal que pueda ayudar a encontrar a Lorena.

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Para la familia, cada jornada transcurre entre la angustia y la esperanza. Sus seres queridos continúan esperando que las labores permitan dar con su paradero y han acompañado de cerca el operativo desplegado en la zona.

Lorena es oriunda de Tunja, Boyacá, y su desaparición ha generado preocupación entre sus familiares, amigos y personas cercanas. Mientras avanzan las labores de búsqueda, sus allegados piden que no se detengan los esfuerzos para encontrarla.

Las autoridades y organismos de emergencia mantienen activo el operativo en el río Suárez. Por ahora, la prioridad continúa siendo ubicar a la joven o a su cuerpo y entregar respuestas a una familia que lleva varios días esperando noticias.