Holcim Colombia S.A. se pronuncia sobre concesión minera en Saldaña, Tolima

“Holcim Colombia S.A. se permite aclarar que el Contrato Único de Concesión HGV-12391X, en Saldaña, Tolima, se encuentra actualmente vigente y en cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera aplicables.

Cabe aclarar que el título minero mencionado previamente presenta un cumplimiento en materia legal ambiental y minera. Sin embargo, hay obligaciones que están condicionadas al inicio de la explotación minera. Así las cosas, una vez se active la ejecución del proyecto, la empresa dará cumplimiento a todas las obligaciones que resulten aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos mineros y ambientales, vigentes a la fecha.

En relación con este título minero, no se ha configurado causal de caducidad ni existe un escenario de abandono o inactividad del proyecto. Por el contrario, Holcim ha mantenido una comunicación permanente y oportuna con las autoridades ambientales y mineras, informando las condiciones que presenta el proyecto.

Es importante precisar que, desde el punto de vista legal, los proyectos mineros pueden ser suspendidos por razones de orden minero y/o ambiental. Para esto, se deberán configurar las causales que define la legislación vigente. En el caso mencionado, se ha considerado que la suspensión que procede para este título obedece a razones de orden técnico minero. Es por esto que no se ha solicitado ninguna suspensión ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, sino que estas conversaciones se han venido dando ante la Agencia Nacional de Minería - ANM.

Finalmente, en este caso no es procedente hacer referencia a un posible detrimento patrimonial, considerando que, una vez el proyecto entre en operación, la empresa dará cumplimiento al pago de las obligaciones económicas derivadas de los instrumentos mineros y ambientales, que se generan de conformidad con el contrato minero. Como compañía, reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de todas nuestras operaciones, siempre bajo los más altos estándares.

Holcim Colombia S.A.”.