Holcim adquiere centros de producción de Cemex en Colombia: impacto en ventas por 360 millones de dólares en 2026

En medio de un año electoral, las movidas empresariales no se detienen. Tras operaciones en telecomunicaciones y en el sector petrolero, ahora el turno fue para el mercado cementero.

Holcim, empresa con sede en Zug, Suiza y que participa en 44 mercados en Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y África, anunció la firma de un acuerdo para adquirir operaciones de materiales y soluciones para la construcción en Colombia de Cemex en el país que le permitirán alcanzar unas ventas netas adicionales previstas para 2026 de alrededor de 360 millones de dólares.

El valor de la transacción se ubica en cerca de 485 millones de dólares y representa, según señaló la compañía en un pronunciamiento, “un múltiplo pro forma de EBITDA de 2026 de cerca de 5 veces después de las sinergias a tasa de ejecución de alrededor de 30 millones de dólares que se espera alcanzar en el tercer año. Asimismo, aumentará las ganancias por acción (EPS) en el primer año y el rendimiento del capital invertido (ROIC) en el tercer año”.

La operación le permitirá a Holcim alcanzar unas ventas netas adicionales previstas para 2026 de alrededor de 360 millones de dólares. Foto: Holcim Colombia

La transacción ampliará la huella operacional de Holcim en el país al sumar más de 20 centros de producción. Estos centros de producción incluyen la planta de cemento Caracolito, la estación de molienda Santa Rosa, así como más de 20 plantas de concreto premezclado, agregados, morteros y aditivos.

Además, la transacción complementará las operaciones existentes de Holcim en Colombia, que incluyen una planta de cemento en Nobsa, ocho plantas de concreto premezclado, una planta de aditivos y una planta de agregados, así como más de 150 tiendas minoristas Disensa.

La transacción ampliará la huella operacional de Holcim en el país al sumar más de 20 centros de producción. Foto: CEMEX

“Esta adquisición de operaciones en el mercado colombiano fortalece y complementa la creciente posición de Holcim en el país. Esta inversión específica en la atractiva región de Latinoamérica se alinea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030, impulsándonos en nuestra visión de convertirnos en líder en construcción sostenible”, señala Simon Kronenberg, director regional para Latinoamérica de Holcim.

La estrategia NextGen Growth 2030 es un plan enfocado en liderar la construcción sostenible y rentable, acelerando la descarbonización y la economía circular a 2030. Se basa en invertir en mercados clave, ampliar soluciones de alto valor, como hormigón de bajo carbono y sistemas de eficiencia energética, y alcanzar emisiones netas cero.

La operación, agregó la compañía, se alinea con el compromiso de Holcim con la disciplina financiera y la asignación de capital enfocada en el crecimiento, y está sujeta a las condiciones habituales y a las autorizaciones reglamentarias. Se estima que quede cerrada a finales de año.

Por su parte, Cemex anunció que se encuentra en proceso de desinvertir ciertas operaciones en Colombia. Se espera que la desinversión se lleve a cabo a través de varias transacciones separadas con distintos compradores, por un precio de compra combinado de aproximadamente 555 millones de dólares, “a un múltiplo aproximado de 10 veces el flujo de operación de 2025″, dijo la compañía.

“Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex. “Iniciamos nuestro esfuerzo de rebalanceo del portafolio en 2018 y hemos logrado la mayor parte de lo que nos propusimos”, agregó.

Tras la finalización de estas transacciones, Cemex conservará en Colombia dos plantas de cemento (Maceo y Cúcuta), con una capacidad instalada total de 1,6 millones de toneladas por año, así como un molino de molienda (Clemencia), plantas de concreto premezclado y canteras de agregados. “Junto con nuestros empleados y socios comerciales de largo plazo, estos activos continuarán respaldando la posición competitiva de Cemex y su capacidad para atender al mercado colombiano”, puntualizó la empresa en un pronunciamiento.