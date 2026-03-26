Más de 100.000 colombianos acceden por primera vez al crédito cada mes, pero el ritmo desacelera

El acceso al crédito en Colombia continúa ampliándose, aunque a un ritmo más moderado. Según el más reciente Índice de Creditización presentado por DataCrédito Experian, cerca de 118.000 colombianos ingresan cada mes por primera vez al sistema financiero, una cifra que evidencia avances en inclusión, pero también señales de desaceleración en 2025.

El indicador, que por primera vez permite medir de forma mensual la entrada de nuevos usuarios al crédito, muestra que desde 2023 aproximadamente el 3,3% de las nuevas colocaciones corresponde a personas sin historial crediticio previo.

Sin embargo, durante 2025 esta proporción mostró una tendencia a la baja, el año inició con niveles cercanos al 3,7%, pero cerró alrededor del 2,5%, reflejando una moderación en el ingreso de nuevos usuarios.

Datacrédito respondió las dudas más frecuentes de los usuarios del sistema financiero

Este comportamiento sugiere que, aunque el crédito sigue creciendo, el ritmo de incorporación de nuevos perfiles se ha estabilizado. En otras palabras, el sistema financiero continúa expandiéndose, pero con menor velocidad frente a años anteriores, en un contexto marcado por condiciones económicas más exigentes.

Uno de los hallazgos clave es que la mayoría de quienes acceden por primera vez al crédito ya tenían algún vínculo previo con el sistema financiero, principalmente a través de productos de ahorro.

Esto indica que la inclusión financiera no comienza directamente con el crédito, sino que suele estar precedida por una relación básica con entidades financieras.

En cuanto a los productos de entrada, los servicios móviles financiados concentran el 47,6% de los casos, posicionándose como la principal puerta de acceso al crédito en el país.

¿Quién usa su información y para qué? La nueva batalla por el control de los datos

Le siguen modalidades como el “compra ahora y paga después” (22,8%) y el crédito de consumo (17,6%), lo que refleja una transformación en las formas de acceso al financiamiento, cada vez más vinculadas a soluciones digitales y consumo inmediato.

El acceso al financiamiento se transforma con soluciones digitales. Foto: Getty Images/iStockphoto

El análisis también revela que el ingreso al crédito está concentrado en población joven. Las personas entre 18 y 28 años representan la mayor proporción de nuevos usuarios, lo que evidencia que la vida crediticia inicia, en la mayoría de los casos, en etapas tempranas.

En términos de género, la distribución es equilibrada, con una ligera mayor participación de los hombres (51,6%) frente a las mujeres (49,4%).

A nivel regional, el comportamiento no es homogéneo. Existen diferencias importantes en la penetración del crédito, lo que sugiere brechas en inclusión financiera entre distintas zonas del país.

“El índice de creditización es clave porque nos permite entender cómo se está ampliando el acceso al crédito desde una mirada realmente completa.”, explicó Camilo Garay, head de Consultoría de DataCrédito Experian.

DataCrédito alerta sobre los fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026

En conjunto, los resultados muestran un sistema financiero que continúa ampliando su base de usuarios, pero que enfrenta el reto de mantener el ritmo de inclusión en un entorno económico más exigente.

La clave, hacia adelante, estará en lograr que más colombianos no solo accedan al crédito, sino que lo hagan de manera sostenible y con mayor educación financiera.