Finanzas

Datacrédito entregó pautas para mejorar el puntaje crediticio por medio de las tarjetas de crédito

Más allá de ser una herramienta de consumo, su uso responsable refleja estabilidad, compromiso y capacidad de pago.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

17 de marzo de 2026, 9:03 p. m.
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas de mejorar el historial crediticio
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas de mejorar el historial crediticio Foto: Getty Images
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