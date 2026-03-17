Finanzas
Datacrédito entregó pautas para mejorar el puntaje crediticio por medio de las tarjetas de crédito
Más allá de ser una herramienta de consumo, su uso responsable refleja estabilidad, compromiso y capacidad de pago.
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17 de marzo de 2026, 9:03 p. m.
El uso de tarjetas de crédito es una de las formas de mejorar el historial crediticio Foto: Getty Images
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