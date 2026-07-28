La reacción de Carlos Antonio Vélez por posible fichaje de Luis Díaz en Al Hilal: “Ganancia muy grande”

Tras el Mundial 2026 y en medio de unos días de vacaciones, Luis Díaz llama la atención en el país por los rumores del mercado de pases en Europa y Asia. Lucho está pronto a volver a entrenamientos al Bayern Múnich, pero con una posible transferencia a uno de los clubes más ricos del mundo.

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Mucho se está hablando en estas últimas horas del posible paso de Luis Díaz a Al Hilal. Apenas cerró el Mundial 2026, el mercado de pases se agitó y parecía inevitable que las figuras del Bayern Múnich fueran tentadas. Lucho es el protagonista ante una potencial continuidad de sus mega estrellas, Michael Olise y Harry Kane.

Por ahora, la dirigencia de Bayern Múnich se mantiene firme en no dejarlo salir, aun cuando desde Arabia Saudita insisten con cifras superiores a los 70 millones de euros. Eso sí, ante la oferta formal y números que fácilmente pueden superar los 120 millones, las cosas podrían cambiar. Carlos Antonio Vélez se pronunció ante esta posibilidad para Lucho en el Medio Oriente.

El reconocido periodista deportivo activó su micrófono en su habitual espacio, ‘Palabras Mayores’, donde Vélez afirma que si se da el paso a Al Hilal, no tendría porqué tener algún efecto negativo en la Selección Colombia. Parece claro que más allá a donde vaya Luis Díaz o si continúa en el Bayern, su rol de importancia en la Tricolor no va a cambiar.

Al Hilal no descarta a Luis Díaz Foto: Getty Images y escudo oficial del Al-Hilal.

En resumen, Carlos Antonio insiste en que sería una gran perdida para el Bayern Múnich en su sistema de juego, pero una ganancia enorme para Al Hilal en sus aspiraciones de ganar la Saudí Pro League y la Champions de Asia, además de que económicamente sería maravilloso para Lucho en su vida personal y familiar.

Luis Díaz parece muy cerca de ir a Al Hilal

Carlos Antonio Vélez también hizo un recuento de los futbolistas que están en la Saudí Pro League y que le inyectan calidad a la liga, que es considerada la más millonaria del mundo. Allí militan futbolistas del corte de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Iván Toney y el actual campeón del mundo con España, Aymeric Laporte.

“A mí me parecería una pérdida para Bayern y una ganancia muy grande para Al Hilal. Económicamente sería maravilloso para ‘Lucho’ y yo no creo que él pueda perder vigencia e importancia para la selección”, resumió Carlos Antonio Vélez ante el posible fichaje.

@velezfutbol analizó la posibilidad de que Luis Díaz se vaya al Al-Hilal en la temporada que está por iniciar. pic.twitter.com/0NSNPJBKI3 — Deportes RCN (@DeportesRCN) July 28, 2026

Serán días claves para conocer el futuro del delantero colombiano, que a priori no dejaría el Bayern y más por las palabras de Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del club alemán, quien insiste en descartar esas intenciones desde Arabia Saudita, pero la fuerza económica del club que lo desea podría marcar una diferencia enorme.