Famoso presidente le cantó la tabla a Gianni Infantino tras el Mundial 2026: “Patético”

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, criticó el “patético mensaje” del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que muchos aficionados estaban “consumidos por el odio y las críticas” y que por eso no disfrutaron del Mundial 2026.

Fifa eligió el mejor gol del Mundial 2026: Argentina lo sufrió y debutante pasó a la historia

Primera decisión de Luis Díaz tras la oferta de Al-Hilal: esto le comunicó al Bayern Múnich

“Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas”, escribió Tebas en su cuenta de X.

Tebas mostró sus cartas como personaje crítico a la gestión de Infantino, una voz que genera ruido al provenir del país que resultó campeón del mundo el pasado 19 de julio.

Su mensaje lo terminó con una “reflexión” para Infantino. “Cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿Por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo?, ¿Esta pasando algo que desconozcamos?“, preguntó.

LaLiga se destacó por aportar la mayor cantidad de jugadores a la final del Mundial 2026, contando las plantillas de España y Argentina. La dirigencia de Javier Tebas sacó pecho de ser la mejor liga del mundo, basado en los datos de esta cita orbital.

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España. Foto: Europa Press via Getty Images

¿Qué dijo Gianni Infantino contra las críticas?

Lo cierto es que el mensaje de Gianni Infantino contra las críticas al Mundial 2026 tiene opiniones a favor y en contra. El presidente de la FIFA ha elevado los ingresos para las federaciones miembro, pero también apoyó decisiones polémicas respecto al juego y el trato a los hinchas.

Infantino sugirió a los críticos que “se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol”. “Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto”, añadió el presidente de la FIFA, que destacó el ambiente pacífico que reinó en las 16 sedes y los miles de millones de aficionados que habían seguido el torneo.

Italia anunció su nuevo entrenador hasta el Mundial 2030: ni Guardiola, ni Pirlo, ni Ancelotti

“Lamento que los partidos hayan terminado ya y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento que estuviérais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdiérais todo”, sentenció el dirigente franco-suizo.

Infantino afirmó que mientras los críticos difundían el “odio”, la FIFA trabajaba “sin descanso para unir a países en guerra” haciendo referencia a Irán y Estados Unidos. “El fútbol es sinónimo de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Me siento increíblemente orgulloso de haber aportado mi granito de arena”, concluyó.

*Con información de Europa Press.