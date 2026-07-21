¿De la Fifa a la Onu? Trump querría a Gianni Infantino como nuevo secretario general de Naciones Unidas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría promoviendo al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, como candidato para convertirse en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, de acuerdo con información publicada por el diario estadounidense The New York Post.

Según el medio, Trump considera que el dirigente deportivo suizo, de 56 años, posee una capacidad especial para generar consensos y tender puentes entre distintos sectores a nivel internacional, una cualidad que, a juicio del mandatario, podría ser útil para liderar el organismo multilateral.

Donald Trump fue abucheado en la final de la Copa del Mundo: este detalle no pasó desapercibido

“Es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente”, dijo una fuente cercana al presidente citada por The New York Post.

La publicación señala que la idea ha tomado fuerza después del acercamiento entre Trump e Infantino durante la organización de la Copa Mundial de la Fifa celebrada este año. En los últimos meses, ambos han mantenido una relación cercana y han coincidido en varios eventos públicos relacionados con el torneo.

En los últimos años, Infantino ha tenido reuniones de alto nivel con Donald Trump. Foto: Getty Images

Hasta el momento no está claro si Infantino está interesado en postularse al cargo ni si ha sostenido conversaciones formales con Trump sobre esa posibilidad.

La elección del próximo secretario general de la Onu se llevará a cabo este año para reemplazar al portugués António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de diciembre. El proceso de selección requiere primero el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, integrado por 15 países. Posteriormente, el candidato debe ser ratificado por la Asamblea General de la organización.

Trump y el Mundial: así es cómo el presidente de EE. UU. ha interferido con el torneo de futbol en su país

De acuerdo con New York Post, Trump considera que el actual grupo de aspirantes carece de figuras con suficiente peso político o proyección internacional para liderar la Onu en medio de conflictos como la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y las crecientes tensiones geopolíticas entre las principales potencias mundiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (derecha), sostiene el trofeo de la Copa del Mundo. Foto: AFP

Entre los nombres que han sonado para suceder a Guterres figuran la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha reducido aportes financieros estadounidenses a distintas agencias internacionales y ha retirado a Estados Unidos de varios organismos vinculados a la ONU, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unesco y el Consejo de Derechos Humanos.

Gustavo Petro anunció su respaldo a Michelle Bachelet para ser la próxima secretaria general de la ONU

Trump también ha cuestionado en repetidas ocasiones la capacidad de Naciones Unidas para mediar en conflictos internacionales y promover acuerdos de paz. Según el diario estadounidense, algunos asesores consideran que la llegada de una figura cercana al mandatario al frente de la organización podría contribuir a mejorar la relación entre Washington y el organismo multilateral.