Donald Trump fue abucheado en la final de la Copa del Mundo: este detalle no pasó desapercibido

El presidente estadounidense, Donald Trump, se puso debajo de los reflectores en la final de la Copa Mundo el domingo cerca de Nueva York, pese a ser brevemente abucheado por la multitud cuando era mostrado en las cámaras.

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Trump llegó al estadio en su helicóptero Marine One para ver el partido entre España y Argentina por la copa máxima.

El presidente de 80 años incluso puso sus manos sobre el trofeo dorado, dándole una palmada mientras caminaba hacia el palco VIP.

Además, Trump se sentó junto al jefe de la FIFA y su amigo cercano, Gianni Infantino, y la primera dama Melania.

Hubo algunos abucheos aislados para Trump cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes, pero muchos menos que los que ha recibido en otros eventos deportivos recientes.

Trump, por su parte, dijo antes del inicio del partido que creía que la superestrella Lionel Messi le daría a Argentina la ventaja.

“Diría que es difícil apostar contra Messi”, dijo Trump. Agregó que el presidente de derecha Javier Milei, que no asistió por superstición, es “un amigo mío. Ha hecho un gran trabajo”.

El líder estadounidense se sentó cerca de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes no tiene una relación tan amistosa.

Donald y Melania Trump en la final de Mundial 2026. Foto: AP Photo/Julio Cortez

Trump ha amenazado con imponer nuevos aranceles a Canadá, al que acusa de “negligencia deliberada” debido a los incendios forestales que han provocado la llegada de humo y cenizas hasta Estados Unidos.

Las relaciones también se mantienen tensas con México debido a la represión contra la inmigración por parte de la administración estadounidense, que amenaza con intervenir militarmente contra los narcotraficantes en México.

El último encuentro entre los dirigentes estadounidense, canadiense y mexicano se dio durante el sorteo del Mundial, en diciembre de 2025 en Washington.

Trump también saludó al primer ministro de España, Pedro Sánchez, quien asistió con la familia real española, pese a las recientes críticas de Trump contra Madrid por no respaldar la guerra contra Irán.

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“Increíble”

Pero pese a haberse mantenido alejado de los terrenos de juego, el presidente estadounidense provocó una polémica cuando confirmó que llamó a su amigo y presidente de la FIFA, el italosuizo Gianni Infantino, para pedir que se anulara la cartulina roja infligida a un jugador del Team USA, Folarin Balogun.

Esa decisión permitió al atacante disputar el partido contra Bélgica en octavos de final, finalmente ganado 4-1 por Bélgica.

Pese a un aluvión de críticas que ponían en duda la equidad de la competencia, el presidente estadounidense consideró que el Mundial 2026 “ha sido quizás el evento deportivo más exitoso de la historia”.

“Ha sido increíble”, se alegró Trump el viernes durante una recepción de la FIFA en la Trump Tower, en Nueva York.

El presidente Donald Trump escucha mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla en una recepción en la Torre Trump en Nueva York. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

También afirmó que el Mundial ha contribuido a popularizar el “soccer” en Estados Unidos, donde el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano se mantienen como los deportes más seguidos.

“Se ha demostrado que somos un país de fútbol y creo que se va a mantener”, aseguró Trump.

El domingo también se espera la presencia en el palco de la primera dama Melania Trump.

En una final de un Mundial, lo lógico es que el fútbol esté en el centro de atención, pero el presidente podría tratar de acaparar los focos.

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El año pasado, luego de entregar el trofeo del nuevo Mundial de Clubes en el mismo estadio East Rutherford a los jugadores del Chelsea, su presencia en el podio durante las celebraciones de los jugadores ya fue sorprendente.

El presidente republicano, que ha recibido a Infantino en numerosas ocasiones desde su regreso al poder en enero de 2025, ha presumido en numerosas ocasiones de haber recibido la organización de este Mundial de fútbol y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 durante su primer mandato.

El viernes evocó con tono bromista su deseo de ver a Estados Unidos celebrando un Mundial junto a China.

“Esta vez, dejaremos de lado a México y Canadá”, lanzó.

*Con información de AFP.