El capo mexicano de la droga Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado este lunes, 20 de julio, a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, podría ser condenado a muerte en los Estados Unidos

El exlíder del Cártel de Sinaloa se enfrentaba a acusaciones formales en seis jurisdicciones federales distintas en Estados Unidos, si bien en virtud del acuerdo de culpabilidad consintió el traslado del caso a la corte del distrito este de Nueva York.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

En este dibujo de la sala del tribunal, Ismael "El Mayo" Zambada, en el centro, está sentado en la sala durante su sentencia, flanqueado por un agente federal, a la izquierda, y su abogado Frank Pérez, a la derecha, en un tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York. Foto: AP

De 76 años, ‘el Mayo’ fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte.

Zambada aceptó cargos por liderar una empresa criminal por actividades entre enero de 1989 y enero de 2024, así como por participar en conspiraciones para el lavado de dinero, el asesinato y el narcotráfico, y por violaciones a las leyes estatales relativas a homicidio y secuestro, por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, prende el ventilador y se declara culpable en EE. UU.

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito, Brian Cogan, lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una “organización criminal continua” y por violaciones de la ley de crimen organizado.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”, declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Las claves detrás de la detención del Mayo Zambada y del hijo del ‘Chapo’ Guzmán. ¿Fue una traición o un acuerdo con EE. UU.?

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que la “presunta participación” de Washington en la detención de ‘El Mayo Zambada’ generó conflictos dentro del Cártel de Sinaloa, con traiciones y divisiones internas, que generaron oleadas de violencia en el país latinoamericano. La Fiscalía mexicana investiga cómo se fraguó esa traición.

*Con información de AFP y Europa Press