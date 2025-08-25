El Mayo Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, prende el ventilador y se declara culpable en EE. UU.

Ismael ‘Mayo’ Zambada, cofundador del poderoso cartel de Sinaloa en los años 80, se declaró culpable de narcotráfico este lunes 25 de agosto ante la justicia estadounidense, una decisión con la que evita ir a juicio, pero que podría llevarlo a pasar el resto de sus días en la cárcel, como su exsocio Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Zambada, que dijo tener 75 años y no 77 como se había informado hasta ahora, fue, según la justicia estadounidense, uno de los “más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo”. Fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.

“Culpable”, dijo Zambada en español, con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar dinero, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1.º de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cartel de Sinaloa después del arresto de El Chapo, fue detenido durante una operación encubierta llevada a cabo por el FBI y la DEA en El Paso, Texas. | Foto: X/@Crazynews4real

Zambada pidió perdón a “quienes han sufrido” por sus acciones y reconoció que “la organización que dirigía promovió la corrupción” en México, “pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos”.

También debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares.

El juez instructor Brian Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 el anuncio de su sentencia, aunque dejó claro desde, ya que el primer cargo es posible que sea cadena perpetua.

Zambada, que afirmó tomar medicamentos para el dolor de rodillas, expresó ante el juez que es consciente de que con el acuerdo de culpabilidad renuncia a sus derechos constitucionales de ir a juicio y de apelar una posible sentencia desfavorable.

Frank Pérez, abogado del exjefe del cártel mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, sale de la corte federal en el distrito de Brooklyn, Nueva York, el lunes 25 de agosto de 2025. (Foto AP/Richard Drew) | Foto: AP

En su mea culpa, Zambada, que admitió haber enviado 1.500 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que nunca había consumido drogas, reconoció que sus acciones “constituyen graves violaciones de las leyes antidroga de los Estados Unidos” y “acepta toda la responsabilidad” por el mal que causó.

La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital.

Su abogado, Frank Pérez, aseguró que el pacto con la fiscalía “no es un acuerdo de cooperación”.

Ismael el mayo Zambada | Foto: X/@keegan_hamilton

“Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”, dijo en una declaración enviada a la AFP tras la audiencia.

“Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cartel de Sinaloa en Estados Unidos”, reconoció el fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, tras anunciarse el acuerdo de culpabilidad.