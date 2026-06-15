Cabo Verde le puso los pies sobre la tierra a España: no le regaló nada y dio batacazo

En la mañana de este lunes 15 de junio, la selección de España disputó su primer compromiso en la Copa Mundial de la Fifa 2026. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos, enfrentó al equipo europeo contra la delegación de Cabo Verde, que asiste por primera vez a este torneo internacional.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegó a la competencia con el antecedente de haber obtenido el título de la Eurocopa y el subcampeonato en la Liga de Naciones de la Uefa. Por su parte, la escuadra africana comparte el Grupo L de la clasificación junto a los seleccionados de Arabia Saudita y Uruguay.

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Las proyecciones iniciales asociaban este compromiso con el resultado registrado en la jornada previa por el Grupo H. En dicho partido, la selección de Alemania superó al equipo debutante de Curazao con un marcador de 7-1, escenario que la plantilla española no logró replicar en la cancha.

Cronología del encuentro

El partido comenzó a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, en el Estadio de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, donde la escuadra española asumió el control de la posesión del balón. La selección de Cabo Verde estableció un esquema defensivo en su propio sector que limitó las opciones de progresión del equipo rival.

PICO AHOGÓ EL GRITO DE GOL



El defensa de Cabo Verde desvió el remate de Oyarzabal y evitó el primer tanto de España.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YB109x9PSu — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Durante el primer período, el conjunto insular generó dos aproximaciones al área custodiada por el portero Unai Simón, aunque las jugadas no representaron riesgo directo. España enfocó sus ataques por el sector del lateral Marc Cucurella, cuyas habilitaciones no fueron capitalizadas por los delanteros, decretando el 0-0 al descanso.

En la segunda mitad, las sustituciones del cuerpo técnico español incluyeron el ingreso del extremo Lamine Yamal en el minuto 71 para aumentar el volumen ofensivo. Las intervenciones del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, contuvieron los remates de media distancia y los centros diagonales en la última fase del juego.

¡LO TUVO CUCURELLA!



El lateral izquierdo de España tuvo el 1-0 pero su cabezazo fue débil y terminó en las manos de Vozinha, el arquero de Cabo Verde. pic.twitter.com/QapcdXR2H1 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Próximos compromisos del grupo

El empate definitivo distribuye un punto para cada delegación en el inicio del campeonato. Con este resultado, la selección de España deberá buscar su primera victoria el próximo domingo 21 de junio a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, cuando enfrente a Arabia Saudita en la misma sede de Atlanta.

Ese mismo domingo, la delegación de Cabo Verde disputará la segunda jornada ante la selección de Uruguay en el Estadio de Miami, Florida. Este compromiso está programado para las 5:00 de la tarde, hora colombiana, y definirá las posiciones de la zona antes del cierre de la primera etapa.