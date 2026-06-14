No es solo Inglaterra: Uruguay sufrió duro percance a horas de su debut en el Mundial 2026

En la tarde de este domingo 14 de junio, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que la delegación de su país sufrió una alteración en su agenda logística a pocas horas de su estreno oficial en la Copa del Mundo 2026. El vuelo chárter programado para transportar al equipo desde Cancún, México, hasta el aeropuerto de Miami, Florida, fue aplazado debido a inconvenientes operativos ajenos a la organización del país sudamericano.

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La programación inicial establecía el despegue de la aeronave para las 14:00 hora Colombia, pero las autoridades aeronáuticas reprogramaron la salida de México para las 16:15. De acuerdo con las versiones de los medios de comunicación de Uruguay, el desfase se originó porque el avión dispuesto por la Fifa no contaba con la autorización aduanera ni la documentación requerida por el país receptor para aterrizar en la terminal de Florida.

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Impacto en la agenda del cuerpo técnico

Ante esta situación de espera forzada en el territorio mexicano, la Asociación Uruguaya de Fútbol informó mediante sus plataformas oficiales de comunicación que “el plantel de jugadores descansa en las instalaciones del hotel”.

Este contratiempo logístico puso en riesgo la realización de la conferencia de prensa oficial del director técnico Marcelo Bielsa y de uno de los integrantes del equipo titular, la cual estaba fijada para realizarse en la tarde previa al juego.

Bueno, ahora sí. Nos vamos a Miami 😎 pic.twitter.com/h7CIDm5D2Y — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2026

El seleccionado uruguayo completó sus jornadas de preparación física y acondicionamiento deportivo en un complejo de alto rendimiento situado en Playa del Carmen, en la zona del Caribe mexicano.

Tras resolver los inconvenientes administrativos con la aerolínea encargada, los portavoces de la federación uruguaya actualizaron la situación de viaje de toda la comitiva con la publicación del mensaje informativo: “Ahora sí. Nos vamos a Miami”.

Calendario de competencia y otros incidentes en el torneo

En el territorio del estado de Florida, el conjunto sudamericano se medirá ante la escuadra de Arabia Saudita a las 5:00 p. m., hora de Colombia.

Este encuentro corresponde a la primera jornada de la fase de grupos del certamen de fútbol, donde ambas escuadras debutarán oficialmente. Las comisiones de seguridad locales coordinaron los operativos viales en las inmediaciones del escenario deportivo para recibir a los dos planteles.

Con este incidente de transporte aéreo, Uruguay ingresó al registro de las selecciones nacionales que han reportado novedades o afectaciones logísticas antes de disputar sus partidos de estreno. La comitiva de la selección de Inglaterra fue víctima previa de un robo de implementos de trabajo y utilería deportiva estimado en 18.000 dólares durante su traslado terrestre desde el estado de Florida hacia su campamento de entrenamiento.

Las autoridades policiales encargadas del caso detallaron que personas desconocidas forzaron los accesos de un vehículo de carga asignado a los jugadores británicos. El incidente delictivo se ejecutó antes de que los operarios completaran el descargue de los materiales en el centro deportivo Swope Soccer Village, ubicado en la ciudad de Kansas City, donde el conjunto europeo realiza sus prácticas.