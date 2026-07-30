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Así fue el reencuentro de Richard Ríos y Jhon Jáder Durán: primer día juntos en Benfica

Este jueves disputarán el partido por la segunda ronda de la Europa League contra St. Gallen de Suiza.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

30 de julio de 2026 a las 7:56 a. m.
Jhon Jáder Durán y Richard Ríos son nuevos compañeros de camerino en Benfica.
Jhon Jáder Durán y Richard Ríos son nuevos compañeros de camerino en Benfica. Foto: Getty Images // @SLBenfica

Richard Ríos y Jhon Jáder Durán compartieron su primer entrenamiento juntos en Benfica. El mediocampista antioqueño regresó a Portugal tras el Mundial 2026 y se encontró con el nuevo fichaje colombiano que llegó a préstamo desde Al-Nassr.

BERLIN, GERMANY - MAY 23: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen celebrates with the Fans and Teammates following the DFB Cup Final 2026 match between FC Bayern München and VfB Stuttgart at Olympiastadion on May 23, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
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Marco Silva, DT de Benfica, permitió el ingreso a los medios de comunicación durante 15 minutos. El diario A Bola grabó algunos segundos de la sesión y mostró la buena onda que hay entre todos los jugadores.

Aunque Ríos y Durán estuvieron separados en el rondo, trabajaron con el resto del grupo y están enfocados en el partido de este jueves contra St. Gallen en la segunda ronda de la Europa League.

Benfica van perdiendo la serie 2-1 y, a pesar de eso, parten como favoritos para seguir avanzando en el certamen continental. Los dos colombianos están disponibles si así lo desea el cuerpo técnico; sin embargo, no les alcanzaría para entrar el once titular por los pocos entrenamientos que tienen en las piernas.

Benfica se juega todo

“Ante todo, necesitamos ser más fuertes colectivamente. Creo que este es el aspecto más importante. Es un partido con varios factores condicionantes, como lo fue en el partido de ida, pero necesitamos ser más fuertes como equipo y tener un juego que permita que nuestro potencial prevalezca sobre el estilo de juego del rival”, dijo Marco Silva.

Durán marcó en el amistoso contra Belenenses disputado la semana pasada, pero todavía le falta para ganarse el puesto en el once inicial de Benfica.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: Daniel Munoz #2 of Colombia arrives before the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
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El director técnico aseguró que su acondicionamiento va por buen camino. “Durán jugó el tiempo que saben, en un partido de pretemporada. Me corresponde a mí decidir el once inicial y las opciones“, declaró el estratega portugués.

En cuanto a Jhon Durán, ha estado pasando por su proceso natural. Estuvo de vacaciones largas y no había jugado mucho en los últimos meses. Está mejorando y mostró señales positivas en un partido de menor intensidad. Creemos que nos ayudará”, agregó.

LISBON, PORTUGAL - JULY 24: Jhon Duran of SL Benfica celebrates scoring SL Benfica fourth goal during the pre-season friendly match between SL Benfica and CF Os Belenenses at Estadio da Luz on July 24, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)
Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica, en el amistoso ante Belenenses. Foto: Getty Images

Richard Ríos se unió en los tiempos que estaban estipulados, luego de disfrutar unas cortas vacaciones acompañado de familia y amigos.

Su futuro en Benfica está garantizado, pues tiene contrato firmado hasta 2030. Aunque llegaron a sonar algunos sondeos por su desempeño en la temporada pasada, hasta ahora no hay nada concreto que pueda poner en tela de juicio su continuidad.

El cuerpo técnico espera un despegue de su rendimiento en la campaña que está a punto de empezar. Para eso necesitan conseguir el cupo a Europa League y tener un escenario en el que pueda mostrar sus mejores cualidades.

Richard perdió el puesto en la Selección Colombia a manos de Gustavo Puerta y el objetivo evitar que eso mismo le suceda a nivel de clubes.