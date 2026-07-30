Así fue el reencuentro de Richard Ríos y Jhon Jáder Durán: primer día juntos en Benfica

Richard Ríos y Jhon Jáder Durán compartieron su primer entrenamiento juntos en Benfica. El mediocampista antioqueño regresó a Portugal tras el Mundial 2026 y se encontró con el nuevo fichaje colombiano que llegó a préstamo desde Al-Nassr.

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Marco Silva, DT de Benfica, permitió el ingreso a los medios de comunicación durante 15 minutos. El diario A Bola grabó algunos segundos de la sesión y mostró la buena onda que hay entre todos los jugadores.

Aunque Ríos y Durán estuvieron separados en el rondo, trabajaron con el resto del grupo y están enfocados en el partido de este jueves contra St. Gallen en la segunda ronda de la Europa League.

Benfica van perdiendo la serie 2-1 y, a pesar de eso, parten como favoritos para seguir avanzando en el certamen continental. Los dos colombianos están disponibles si así lo desea el cuerpo técnico; sin embargo, no les alcanzaría para entrar el once titular por los pocos entrenamientos que tienen en las piernas.

Assim foi o último treino do Benfica na preparação do jogo decisivo na Europa League contra o St.Gallen, no Estádio da Luz. 🦅🔴



Achas que os encarnados vão dar a volta à eliminatória❓#benfica #marcosilva #uel #europaleague pic.twitter.com/tYzdN1kf3v — A BOLA (@abolapt) July 29, 2026

Benfica se juega todo

“Ante todo, necesitamos ser más fuertes colectivamente. Creo que este es el aspecto más importante. Es un partido con varios factores condicionantes, como lo fue en el partido de ida, pero necesitamos ser más fuertes como equipo y tener un juego que permita que nuestro potencial prevalezca sobre el estilo de juego del rival”, dijo Marco Silva.

Durán marcó en el amistoso contra Belenenses disputado la semana pasada, pero todavía le falta para ganarse el puesto en el once inicial de Benfica.

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El director técnico aseguró que su acondicionamiento va por buen camino. “Durán jugó el tiempo que saben, en un partido de pretemporada. Me corresponde a mí decidir el once inicial y las opciones“, declaró el estratega portugués.

“En cuanto a Jhon Durán, ha estado pasando por su proceso natural. Estuvo de vacaciones largas y no había jugado mucho en los últimos meses. Está mejorando y mostró señales positivas en un partido de menor intensidad. Creemos que nos ayudará”, agregó.

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica, en el amistoso ante Belenenses. Foto: Getty Images

Richard Ríos se unió en los tiempos que estaban estipulados, luego de disfrutar unas cortas vacaciones acompañado de familia y amigos.

Su futuro en Benfica está garantizado, pues tiene contrato firmado hasta 2030. Aunque llegaron a sonar algunos sondeos por su desempeño en la temporada pasada, hasta ahora no hay nada concreto que pueda poner en tela de juicio su continuidad.

El cuerpo técnico espera un despegue de su rendimiento en la campaña que está a punto de empezar. Para eso necesitan conseguir el cupo a Europa League y tener un escenario en el que pueda mostrar sus mejores cualidades.

Richard perdió el puesto en la Selección Colombia a manos de Gustavo Puerta y el objetivo evitar que eso mismo le suceda a nivel de clubes.