Periodista alemán reporta la supuesta decisión que Luis Díaz le comunicó al Bayern Múnich tras la oferta de Al-Hilal

Luis Díaz está siendo protagonista en el mercado de fichajes por el interés de Al-Hilal en contar con sus servicios para la próxima temporada. La dirigencia de Bayern Múnich se mantiene firme en no dejarlo salir, aun cuando desde Arabia Saudita prometen una cifra superior a los 70 millones de euros.

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Florian Plettenberg, famoso periodista alemán de Sky Sports, dio parte de tranquilidad y aseguró que Lucho ha comunicado al Bayern su deseo de continuar.

“Díaz quiere quedarse en el FC Bayern de Múnich y así se lo ha comunicado al club. El FC Bayern cuenta con él, no está en conversaciones con otros clubes, no está abierto a negociar y no ha fijado un precio ni ha recibido ninguna oferta formal”, indicó Plettenberg.

Esta información va en contra de lo anunciado por L’Équipe, medio francés que manifestó el visto bueno de Luis Díaz ante una posibilidad de irse al Al-Hilal.

Lucho Díaz lleva solo una temporada como jugador del Bayern Múnich y se ganó el cariño de la hinchada en el Allianz Arena. El guajiro firmó sus mejores números individuales, marcando 26 goles y dando 23 asistencias en total.

Aunque en el Mundial 2026 no logró brillar como esperaba, el conjunto bávaro lo espera para iniciar trabajos de pretemporada y conocerse con sus nuevos compañeros.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, considera a Luis Díaz como una pieza fundamental para encarar los objetivos de la temporada. Ahora mismo mantiene el rótulo de titular en el tridente de ataque junto al francés Michael Olise y el británico Harry Kane.

Díaz combina velocidad y creatividad, generando espacios para Kane y Olise. Foto: Getty Images via AFP

Confirmado lo del Al-Hilal

Más allá del deseo de ambas partes por continuar unidos, esta información de Sky Sports reconfirma el interés de Al-Hilal y sus contactos con el círculo cercano de Lucho.

De hecho, aseguran que esta posibilidad no es nueva. “Al-Hilal tiene a Luis Díaz en su lista de posibles fichajes y ha recabado información sobre él. El verano pasado, el club ofreció hasta 22,5 millones de euros netos anuales”, informó Plettenberg.

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La estrategia de los saudíes es convencerlo por el lado del salario. Según los últimos reportes, estarían dispuestos a ofrecerle un salario de 25 millones de euros por temporada.

Al-Hilal es uno de los clubes más poderosos de Medio Oriente. Su relación directa con el fondo de inversión ha logrado concretar fichajes históricos para Arabia Saudita, como fue el caso de Neymar en 2023. Por ese equipo han pasado otros nombres importantes a la altura de Karim Benzema, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly o Yassine Bounou.

El último gran negocio que lograron concretar fue la llegada de Crysencio Summerville, figura de Países Bajos en el Mundial 2026, que llegó procedente del West Ham United.