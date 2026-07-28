Roberto Mancini y Claudio Ranieri serán los nuevos jefes de Italia para buscar el cupo al Mundial 2030. Después de varias semanas estudiando nombres como el de Pep Guardiola, Andrea Pirlo y Carlo Ancelotti, se comunicó la decisión final del presidente Giovanni Malagò.

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“Estoy hablando con Roberto Mancini sobre la posibilidad de que se convierta en el nuevo entrenador: estamos esperando su firma”, indicó el dirigente en una reunión del consejo de la Federación Italiana de Fútbol.

Malagò explicó las razones de este nombramiento. “El tiempo se agotaba y sentía que Roberto Mancini era la persona idónea para el puesto de entrenador. Sin embargo, el tema del director técnico seguía pendiente“, dijo ante la prensa.

Italia también tendrá a Claudio Ranieri como director técnico de la selección, es decir, el encargado de tomar las decisiones más importantes para el futuro de la azzurra. “Tanto Mancini como Ranieri han realizado importantes esfuerzos económicos, e incluso antes de que se concretaran cifras, actuaron con gran responsabilidad”, indicó el presidente de la FIGC.

“Espero nombrar a una tercera persona para finales de semana. No empiecen a barajar nombres. Estará a cargo de la gestión de las selecciones nacionales, el puesto que antes ocupaban Gigi Riva y Gigi Buffon. Digamos que supervisará la coordinación de las selecciones juveniles, actualmente dirigidas por Viscidi”, apuntó Malagò.

De esta manera, se renueva por completo la línea de mando de la selección italiana. Esta decisión radical está pensada para empezar de cero y olvidar los tres mundiales consecutivos en los que llevan sin participar.

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Mancini fue campeón de la Eurocopa 2020, la última alegría que la azurra le dio a su país antes de quedarse fuera de Catar 2022 y Norteamérica 2026.

La Federación Italiana de Fútbol está en pleno caos por la renuncia de Paolo Maldini y Leonardo en su cargo dentro de la dirigencia. “Solo puedo agradecer a Maldini y a Leonardo. He pasado más tiempo en videoconferencias con ellos que con nadie más en los últimos 15 días. Fueron unos caballeros, francos y honestos sobre su postura. La mía también ha sido igual de franca“, dijo Malagò.

Paolo Maldini y directivos de Italia el día que fue presentado como director técnico Foto: NurPhoto via Getty Images

Pirlo, descartado a última hora

Ambos apoyaban la candidatura de Andrea Pirlo como nuevo entrenador, pero ese fichaje se cayó a última hora por decisión del presidente.

Malagò explicó que “había un candidato claro y consensuado, basado en las sugerencias de Maldini y Leonardo. Luego, el cambio de opinión de Pirlo me llevó a no aprobar su candidatura, simplemente porque estaba dudando de la oportunidad“.

Desde la Federación niegan que esté relacionado con el tema de apuestas. “Desconocía por completo la colaboración con Fonbet. Desde un punto de vista legal, no había objeciones a la rescisión del contrato, pero simplemente no pude hacerlo”, agregó.