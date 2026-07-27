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Kazuyoshi Miura da lecciones a sus 59 años de edad: impresionante récord que ni Messi ni Cristiano alcanzarían

King Kazu coloca su nombre en la historia del fútbol mundial tras establecer un impresionante récord.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de julio de 2026 a las 10:42 p. m.
Jugador japonés pasa a la historia del fútbol mundial.
Jugador japonés pasa a la historia del fútbol mundial. Foto: Pantallazo X / Getty Images

El jugador japonés Kazuyoshi Miura, apodado King Kazu, pasa a la historia del fútbol mundial luego de imponer a los 59 años una impresionante marca para el deporte que ni siquiera leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo se ven como candidatos a superar.

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King Kazu marcó su primer gol en cuatro años el fin de semana pasado, a sus 59 años de edad, para entrar en la historia del fútbol. El delantero se hizo presente en la victoria 7-0 de su equipo, Fukushima United, en la J-League, primera división de Japón.

En su 41.ª temporada como profesional, el atacante de pelo gris fue titular el sábado pasado con su club, que goleó 7-0 al Iwaki Furukawa FC durante un torneo regional, resultado que le permitió asegurar la participación en la Copa del Emperador. Ambos torneos son avalados por la Federación Japonesa.

Miura aprovechó una asistencia de Takatora Einaga dentro del área, en el minuto 52, para marcar el gol, sorprendiendo en velocidad a dos defensas rivales. La jugada no dejó de llamar la atención, teniendo en cuenta su avanzada edad para el fútbol profesional.

“Fue un poco caótico, pero lo que cuenta es que estuve en el lugar correcto. Creo que estaba bien posicionado. Quería estar a la altura de las expectativas, especialmente las del entrenador, que me ha dejado jugar”, dijo Miura tras la gesta que le da la vuelta al mundo y que, además, refleja su disciplina para mantenerse activo.

Miura pasa a la historia del fútbol mundial

“Estaba, sobre todo, feliz por ver que, incluso con nuestra ventaja en el marcador, los jugadores, el equipo técnico y los aficionados celebraron el gol”, añadió King Kazu, cuyo tanto se volvió viral en varias partes del mundo.

Kazuyoshi Miura recibe el Récord Guinness por ser el jugador de mayor edad en marcar un gol de liga.
Kazuyoshi Miura recibe el Récord Guinness por ser el jugador de mayor edad en marcar un gol de liga. Foto: Getty Images

Cabe recordar que Miura inició su carrera en el club brasileño Santos, donde actualmente juega Neymar y donde Pelé es un ídolo. Posteriormente, pasó por Italia, Croacia, Australia y Portugal, entre otros países.

El jugador ha contribuido al crecimiento de la J-League desde su creación en 1993 y, con su veteranía y ejemplo, se ha convertido en una voz relevante en el profesionalismo, desarrollo, competencia y formación del fútbol japonés.

Debutó con la selección de Japón en la década de 1990, pero, pese a sus 55 goles en 89 partidos, fue apartado del equipo durante el Mundial de 1998, en el que Japón disputó la primera fase final de su historia. Con el Fukushima United, lucha por conseguir el ascenso a la segunda división esta temporada.