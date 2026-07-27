Supuesta pelea de Jhon Durán en el camerino de Colombia tiene nueva versión: “Abrió los brazos y Lorenzo cayó”

El 6 de junio de 2025 ocurrió un hecho que, más de un año después, sigue generando polémica. Ese día, la Selección Colombia empató contra Perú, en Barranquilla (0-0) por eliminatorias al Mundial 2026.

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Jhon Jáder Durán fue titular con Colombia ese día, jugó los primeros 45′, y luego salió sustituido para el segundo tiempo. En el descanso, la prensa deportiva nacional filtró una supuesta pelea entre Durán y el camerino cafetero, incluyendo al técnico Néstor Lorenzo.

Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros.



Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó.



James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9.



El show post-partido. pic.twitter.com/djWFOjGLyf — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 6, 2025

Todos los integrantes de la selección nacional han negado desde entonces la supuesta pelea. Sin embargo, este lunes 27 de julio de 2026 surgieron nuevos detalles que ponen en duda lo ocurrido ese día en Barranquilla.

“Durán abrió los brazos y Lorenzo cayó”

Alberto Suárez, reconocido entrenador colombiano de 65 años, se define como casi un padre para Jhon Durán. La cercanía entre ambos es evidente, y el estratega parafraseó lo que el propio futbolista le habría contado sobre lo ocurrido el 6 de junio de 2025 en el camerino de la Selección Colombia.

“Yo le pregunté (por la presunta pelea del camerino) la última vez que vino, hace como mes y medio: ¿Eso es cierto? Me dijo que no”, arrancó afirmando Alberto Suárez en el podcast Un Break.

Sin embargo, Suárez contó detalles inéditos de lo que le dijo Durán: “Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero, haciéndole un reclamo, y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe, y yo abrí los brazos para quitármelo de encima, porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe, cayó”.

“Pero no le ha sacado un revólver a nadie, no lo han cogido haciendo disparos, no ha matado a nadie, como otros sí que idolatran (...) es un niño (Durán) al que hay que ayudar y darle la posibilidad de que siga creciendo”, sentenció Suárez, quien también dijo que ama a Jhon Durán y que nadie le ha tenido paciencia al joven jugador, hoy al servicio de Benfica.

Lo cierto es que, después de los rumores sobre esa supuesta pelea, Jhon Durán fue desconvocado de la Selección Colombia por problemas físicos y no volvió a ser llamado durante el proceso de Néstor Lorenzo. Las eliminatorias terminaron sin su presencia y, aunque fue incluido en la prelista de convocados para el Mundial de 2026, no hizo parte de la convocatoria definitiva.

Ahora, con la renovación de Lorenzo como técnico de Colombia y la nueva oportunidad de Jhon Durán en el Benfica, el debate se centra en si el delantero volverá a vestir la camiseta de la tricolor.