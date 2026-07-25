Primer problema para Jhon Jáder Durán en Benfica: se complicó su debut en Europa League

Jhon Jáder Durán empezó con pie derecho su año de préstamo en el Benfica. El colombiano marcó gol y dio asistencia en el amistoso de preparación ante Belenenses, previo a disputar la fase clasificatoria de la Europa League.

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Aunque la prensa portuguesa está encantada con el desempeño de Durán, su presencia en el primer partido oficial de la temporada está en duda por temas de documentación.

“Tendrá que esperar hasta el miércoles, último día para realizar cambios en la lista enviada a la UEFA, para saber si estará disponible para el partido contra el St. Gallen”, informó el diario O Jogo de Portugal.

Jhon Jáder Durán fue presentado esta semana como nuevo fichaje de Benfica, equipo al que llega en condición de préstamo por un año con una opción de compra de 30 millones de euros que se podría hacer efectiva al final de la presente temporada.

El colombiano ya está inscrito ante los registros de la liga portuguesa; sin embargo, todavía le falta el certificado de transferencia internacional (CTI) para poder jugar en la Europa League. El partido contra St. Gallen es el próximo jueves, pero la fecha límite para inscribir a Durán es el miércoles a las 11:59 de la noche (hora de Europa).

Todo depende de la agilidad de Al-Nassr para enviar el documento y las gestiones de Benfica. “El mercado de fichajes en Arabia Saudí se abre este miércoles, y solo a partir de entonces el Al-Nassr puede enviar la documentación necesaria para que el jugador sea inscrito en la UEFA”, agrega O Jogo.

Marco Silva, técnico del conjunto portugués, está cruzando los dedos para poder contar con Jhon Jáder Durán en el partido de ida por la segunda ronda de la Europa League, pero solo lo podrá saberlo hasta última hora del miércoles.

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El renacer de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder ha demostrado un compromiso total y quiere relanzar su carrera con la camiseta de Benfica, después de un corto paso por Fenerbahce de Turquía y Zenit de Rusia.

El colombiano se presentó a entrenamientos inmediatamente después de haber firmado contrato, gesto que fue destacado por los medios deportivos de Portugal. Sumado a eso, marcó su primer gol frente a Belenenses y también ofreció una asistencia para uno de los tantos del argentino Gianluca Prestianni.

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica, en el amistoso ante Belenenses. Foto: Getty Images

En redes sociales recibió elogios por parte de la hinchada, que también está ilusionada con el éxito de esta incorporación. Sobre Durán habían dudas por sus recientes experiencias en Europa; sin embargo, hasta ahora ha dejado impresiones positivas.

Lo que esperan en Benfica es un impacto similar al que Luis Javier Suárez causó en Sporting de Lisboa, siendo el máximo goleador de la liga portuguesa y pieza clave en el torneo internacional.