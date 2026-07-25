River presentó al reemplazo de Juanfer Quintero: valió 15 millones de dólares y usará la ‘10′

Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River Plate y escucha ofertas como agente libre. El volante colombiano prefirió dar un paso al costado entendiendo que iba a tener pocas oportunidades de jugar este semestre.

Los tres posibles destinos de Juan Fernando Quintero: se aleja de River y tiene ofertas

La principal razón es su desacuerdo con la idea de juego del técnico Eduardo Coudet, quien lo relegó al banquillo de suplentes e incluso le dio solo cinco minutos en la final del campeonato pasado contra Belgrano.

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", apuntó el comunicado oficial.

Ángel Correa llega a River

Horas antes de anunciar la salida de Juanfer Quintero, la dirigencia de River Plate ya tenía listo al heredero de la camiseta número ‘10′ y nuevo encargado de manejar los hilos en el mediocampo.

Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Catar-2022, fue presentado como el nuevo fichaje de lujo para disputar la liga local y la Copa Sudamericana.

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Correa se sometió este viernes a los exámenes médicos en Buenos Aires y llega a River en un traspaso que rondaría los 15 millones de dólares, según la prensa argentina, que significaría el fichaje más caro en la historia del club.

Este es el sexto refuerzo de River en el mercado de pases, tras los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el colombiano Rafael Santos Borré y los argentinos Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi.

“River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución”, anunciaron.

¿Quién es Ángel Correa, nuevo refuerzo de River?

Nacido en Rosario, Correa debutó en primera división en San Lorenzo en 2012. El ciclón lo transfirió al Atlético de Madrid, en el que jugó casi una década, con un total de 469 partidos, 88 goles y 64 asistencias.

Ganó tres títulos con Atlético de Madrid (Liga de España 2020-2021, Supercopa 2017 y Europa League 2018), dos con la selección argentina (Copa América 2021 y Mundial de Catar 2022), y dos con San Lorenzo (torneo de primera 2013 y Copa Libertadores 2014).

Correa disputó 28 encuentros con la selección albiceleste con un balance de 3 goles, Su último partido fue en un triunfo 1-0 ante Chile por las eliminatorias sudamericanas en junio de 2025.