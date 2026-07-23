Los tres posibles destinos de Juan Fernando Quintero: se aleja de River y tiene ofertas

Aunque tiene contrato hasta diciembre de 2027, Juan Fernando Quintero anunció que está evaluando opciones para continuar su carrera profesional lejos de River Plate. El volante colombiano no ha regresado a entrenamientos y declaró que no está de acuerdo con las ideas del técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

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Lo más seguro es que Juanfer Quintero cambie de aires en este mercado de fichajes y tiene ofertas del exterior. Todo depende del acuerdo al que logre llegar con la dirigencia de River, que pretende remitirse al contrato firmado hasta el próximo año.

Cagliari sonó hace poco como posible destino tras el Mundial 2026. Según la información del periodista argentino Sebastián Srur, Juan Fernando Quintero tiene una oferta del fútbol italiano y podría ser compañero de Yerry Mina para la próxima temporada.

En Argentina, por otra parte, aseguran que su futuro está en Norteamérica. “Tiene propuestas de equipos de la MLS y de la Liga de México, entre otras”, apuntó el Diario Olé.

En ese orden de ideas, Italia, Estados Unidos y México son los posibles destinos de Juanfer Quintero si se concreta su salida de River Plate. En la liga colombiana hay clubes siguiendo su situación, pero todo se encuentra en fase inicial.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate. Foto: Getty Images

¿Qué dijo Juanfer Quintero sobre el ‘Chacho’ Coudet?

Juan Fernando Quintero es ídolo de River Plate; sin embargo, sus declaraciones en ESPN han generado un profundo debate entre los hinchas. No es la primera vez que busca salir antes de cumplir el contrato, pues eso sucedió cuando jugaba en Racing, América de Cali y Junior de Barranquilla.

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“A mí no me gusta aclarar eso, pero si hubiera sido prioridad al segundo día hubiera estado. Eso no tiene misterio, están tergiversando las cosas, porque yo no he hablado con el entrenador y tampoco con la gente del club, me mandaron el día que me tengo que presentar y ya está, están instalando algo que no tiene sentido”, declaró.

Juanfer Quintero solía ser importante en el proceso de Marcelo Gallardo, pero desde que Coudet asumió las riendas cumple un rol secundario desde el banco de suplentes.

Al colombiano lo esperaban este jueves 23 de julio, pero llegará a Argentina recién hasta la próxima semana. “Todos saben que con el Chacho no tuve la mejor continuidad, incluso en el partido de la final jugué 5 minutos. Acá no hay misterio, son formas con las que juega y sus conceptos futbolísticos, de mi parte nunca habrá una falta de respeto, pero todos saben las formas y que no soy prioridad para él, no sé que misterio estamos viendo que vuelva o no vuelva”, sentenció Quintero.

“Me dieron unos días de más por situaciones personales. No me gusta hablarlo, es de mi familia. A raíz de eso, esperando la mejor decisión. Las personas que me representan lo están haciendo”, finalizó.