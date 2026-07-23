Horóscopo de hoy, 23 de julio: Nana Calistar reveló qué le espera a cada signo

Como ocurre cada día, miles de personas consultan el horóscopo en busca de una guía sobre los acontecimientos que podrían marcar su jornada.

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Entre las astrólogas más seguidas se encuentra Nana Calistar, quien se ha ganado comparte sus consejos y las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

Para este 23 de julio, la reconocida astróloga dio a conocer lo que los astros tendrían preparado en temas relacionados con el amor, el trabajo, la salud y el dinero.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Ese día será perfecto para pensar más a fondo y acercarte a alguien que tenga experiencia en ese terreno. En cuestiones de dinero, todo se acomoda poco a poco, pero debes dejar de gastar por impulso”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Se marca aprendizajes en el amor. En cuestiones económicas, hay que cuidarse de las pérdidas materiales. Se marcan conversaciones en familia que te harán reflexionar”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Despídete de eso que no te aporta crecimiento. Acepta esa reunión o convivencia a la que te están invitando, servirá para distraerte un poco. En cuestiones económicas, se marcan oportunidades interesantes”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Una persona del pasado regresa a buscarte, pero no confundas su regreso con el destino. Se marca un chisme con amistades o alguna expareja. En temas de dinero, necesitas controlar los gastos innecesarios”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Cuidado con apostar dinero o invertirlo en negocios milagrosos, porque la suerte no está de tu lado en cuestiones económicas. Se marca la posibilidad de un viaje”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Alguien del pasado regresa de manera inesperada, pero no confundas nostalgia con amor. Presta más atención a tu salud, especialmente al estrés y cansancio acumulado, que podría reflejarse en dolores musculares, insomnio y problemas digestivos”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Necesitas poner los pies en la tierra y empezar a ver a las personas como realmente son. Debes tener atención con las exparejas que aparecen de repente. Quien ya salió de tu vida, no perece volver a ocupar un espacio en tu cabeza”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“En temas del amor, los astros tienen un mensaje: deja de querer rescatar a quien no tiene ganas de cambiar. Presta más atención a tu salud; aliméntate mejor y mueve tu cuerpo”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Aprende a decir que no y cerrar la puerta sin sentir culpa. En cuestiones económicas aparecen pagos que no puedes seguir postergando. Se marcan diferencias en la familia por comentarios fuera de lugar”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Tu energía está más despierta y tienes muchas ganas de salir adelante. En el amor, te caerá el veinte de algo bastante fuerte. Recuerda que amar también implica abrir un espacio para otra persona, sin sentir que estás perdiendo tu independencia”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Se marcan muchos cambios en tus emociones. También necesitas más disciplina en tu dinero. Cuidado con los gastos hormiga que terminan por convertirse en elefantes”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“En cuestiones de negocios, se abre una puerta muy interesante. Eso sí, tu economía necesita mucha disciplina, hay deudas pendientes que no puedes seguir ignorando”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.