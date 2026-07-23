Revelan nueva canción de Yeison Jiménez antes de su estreno oficial: esta es la letra completa

Luego de la trágica muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en enero de 2026, miles de seguidores continúan recordando al artista y permanecen atentos a la publicación del material inédito que dejó grabado antes de su inesperado fallecimiento.

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Su familia y equipo de trabajo han venido compartiendo algunas de esas producciones como un homenaje a su legado musical.

Ahora, el turno es para De mala profesión, el segundo lanzamiento póstumo del cantante. El videoclip oficial se estrenará este jueves 23 de julio, a las 7:00 p. m., a través de su canal oficial de YouTube.

Este lanzamiento llega varios meses después de Con el corazón, la colaboración que Maluma publicó en febrero de 2026 y que ambos artistas habían grabado con la intención de sorprender a sus seguidores.

Aunque el video oficial está a la espera, el audio oficial de Mala de profesión ya está disponible en el canal de YouTube de Yeison Jiménez. En pocas horas, la canción ha acumulado miles de reproducciones y ha recibido decenas de comentarios de fanáticos que destacan la interpretación del cantante y expresan la nostalgia que les produce escuchar nuevamente su voz.

Con este nuevo lanzamiento, el legado musical de Yeison Jiménez continúa vigente entre sus seguidores.

La expectativa ahora está puesta en el estreno del video oficial, una producción que promete convertirse en un nuevo homenaje para el artista y en una oportunidad para que sus admiradores vuelvan a conectar con una de las últimas canciones que dejó grabadas antes de su fallecimiento.

Esta es la letra completa de la nueva canción de Yeison Jiménez

Yo sí soy muy pendejo, a mí qué me pasó.

Me miro en el espejo y solo veo un huevón.

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

Pensé que a estas alturas me las sabía todas.

Te vi tan inocente, tan fresa y a la moda.

El que la viera tan santita y tan callada

podía apostar que esa mujer no hacía nada.

Y eso pensaba yo.

[Coro]

El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión.

Yeison Jiménez, Cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras.

Como no sé perder, me duele esta derrota.

Yo que en la vida había sufrido por placeres,

yo que era el rey de la parranda y las mujeres,

¿hasta qué me pasó?

[Coro]

El diablo la ve y se esconde, la reina de la mentira.

Le gusta jugar con hombres, pobre el que tenga en la mira.

El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón.

Un alma sin sentimientos, mala de profesión.