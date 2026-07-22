Yo me llamo 2026: homenaje a Yeison Jiménez se robó el primer capítulo del reality

En la noche del martes 22 de julio se llevó a cabo el estreno de una nueva temporada de Yo me llamo, el programa de imitación de Caracol Televisión, en el que la producción espera encontrar al ‘doble perfecto’ de un artista musical.

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Para esto, se realiza una larga jornada de audiciones en la que miles de aspirantes llegan al escenario para ponerse en la piel de su cantante de preferencia e imitar sus movimientos, su forma de hablar, cantar e interpretar sus temas más conocidos.

En las ediciones de Yo me llamo de 2021 y 2022, Yeison Jiménez acompañó al maestro César Escola y a Amparo Grisales en la mesa de jurados. Por esta razón, a más de seis meses de su muerte en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, la producción decidió rendir un homenaje al artista de música popular.

Jurados de 'Yo me llamo' en 2021 y 2022. Foto: Caracol TV

A través de un video realizado con inteligencia artificial, el cantante de Manzanares se despidió de forma simbólica y reveló cómo habría sido para él haber hecho parte del programa de Caracol Televisión durante dos temporadas.

“En este lugar fui inmensamente feliz. Aquí hice amigos, conocí gente maravillosa y le mostré al país una cara mía que no conocía”, mencionó.

Por otro lado, haciendo referencia a su inesperada partida, la recreación realizada con inteligencia artificial se despidió del público y le dio la bienvenida a quien ocupará su lugar después del salsero Rey Ruiz, quien lo sustituyó en 2025.

“Yo siempre lo dije, los sueños sí se cumplen y aquí lo viví de verdad. Por eso, desde donde estoy ahora, les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor del mundo y con todo el cariño le dejo mi silla a otro aventurero”, finalizó.

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¿Quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’?

En medio de la nostalgia por recordar a Yeison Jiménez, Caracol Televisión presentó a Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz, como el nuevo jurado de la producción.

En 2026, el cantante vallenato tendrá la tarea de ayudar a seleccionar al mejor imitador del país y acompañarlo durante su proceso de transformación para convertirse en el ‘doble perfecto’.