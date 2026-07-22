Murió el técnico Óscar Aristizábal: su historia y las condolencias del FPC tras su muerte

Colombia permanece de luto luego de conocerse la dolorosa noticia de la muerte del entrenador de fútbol, Óscar Aristizábal, a los 71 años.

Para las nuevas generaciones no era una figura tan presente, pero dejó un legado importante en el fútbol local e incluso internacional. Llegó a dirigir clubes de renombre como Atlético Nacional e Independiente Medellín, así como a la selección de Panamá en 1995.

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Su mayor aporte se dio en Antioquia, donde fue formador de futuros talentos en campeonatos como el Torneo del Pony Fútbol. Después comenzó su paso por los clubes profesionales, etapa en la que tuvo la oportunidad de dirigir a varios equipos del FPC, en su mayoría de la zona mencionada.

Aristizábal también llevó sus conocimientos a Bolivia y los Emiratos Árabes Unidos después del año 2000. The Strongest, Jorge Wilstermann y Emirates Club fueron las instituciones a las que estuvo vinculado.

Tras esos periplos internacionales, nuevamente llamó la atención en los campeonatos nacionales y tuvo experiencias en Atlético Bucaramanga, Envigado y Valledupar FC, el último club de su trayectoria profesional.

Después, el exjugador Néider Morantes lo sumó recientemente al equipo de trabajo de su proyecto deportivo para que aportara toda su experiencia. Allí permaneció durante los últimos meses, hasta que se conoció su deceso a los 71 años.

Legado, digno de las condolencias

La importancia de Aristizábal para el balompié de Antioquia hizo que en redes sociales tanto clubes como medios de comunicación se pronunciaran tras conocerse su fallecimiento.

Itagüí Leones, de la segunda división del FPC, fue una de las instituciones que lamentó la partida del destacado DT.

“La #familiaitagüíleonesfc lamenta el fallecimiento del Sr. Óscar Emilio Aristizábal Botero, Director Técnico de nuestro club “Corporación Deportivo Rionegro” en el año 1992 y entre los años 2006 y 2008. A sus familiares y allegados, nuestras condolencias”, publicaron, agradeciéndole por su aporte en vida al equipo.

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Por su parte, el medio de comunicación Teleantioquia Deportes también expresó su solidaridad ante el dolor de la familia del entrenador.

“Lamentamos el fallecimiento del técnico Óscar Aristizábal Botero a sus 71 años. Antioqueño con recorrido en equipos como Medellín, Nacional y Envigado, entre otros. En su última etapa hizo parte del club Néider Morantes en la Liga Antioqueña de Fútbol. Paz en su tumba”, destacaron al recordar su trayectoria y su más reciente aporte al fútbol antioqueño.